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Yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti!

Burdur'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönmek için yola çıkan 33 yaşındaki Serpil Erçömek, yük treninin çarpması ile hayatını kaybetti

Yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
07 Aralık 2021 Salı 11:37

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden makinistliğini H.Z.’nin yaptığı 74023 sefer sayılı yük treni, raylardan geçmek isteyen Serpil Erçömek'e çarptı. Yaklaşık 100 metre trenin altında sürüklenen Erçömek, hayatını kaybetti. Erçömek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

Yağmurdan dolayı şemsiyesini yüzüne doğru kapatan Serpil Erçömek’in treni fark etmediğini ve korna sesini duymadığını söyleyen makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serpil Erçömek'in, çocuğunu USO İlkokulu'na bıraktıktan sonra evine dönerken kazanın olduğu belirtildi.

MUHTARLAR ÜST GEÇİT İSTEDİ

Kaza sonrası bölgedeki mahalle muhtarları, aynı yere daha önce de 3 kez ölümle sonuçlanan kaza yaşandığını anlattı. Bölgeye üst geçit yapılmasını isteyen Menderes Mahallesi Muhtarı Kadir Yalçın, "Defalarca yetkililere bildirdik. Gelen cevapta 'bu yıl ödenek yok', denilip 2023'e ertelendi. Çocuklarımız ölmesin. Bizim 2 kilometre aralıkla yaya geçidi ve hemzemin geçidimiz yok. Duyarsız kalıyorlar. Çocuklarımızı kaybettik, bir velimizi daha kaybettik" dedi.

Şirinevler Mahallesi Muhtarı Ahmet Emre ise, "Üzücü bir olay yaşadık. Her toplantıda sorumuzu dile getiriyoruz ama duyarsız kalınıyor. İnsanlar ölüyor. Burada benim küçüklüğümde alttan bir geçit vardı. Yolun yükselmesinden dolayı onu kapattılar. Geçit yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #kaza #yük treni #tren kazası
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