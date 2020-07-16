Yüreğimize ateş düştü

Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet personelinden şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit komiser yardımcısının, kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay'ın da Ankara'da görev yaptığı öğrenildi

Şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın acı haberi, Torbalı'daki baba ocağına ulaştı. Şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki baba evine gelen torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Emre Balci, şehadet haberini anne Zakire Güzelay ve baba Mustafa Güzelay'a verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan Güzelay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi alanlar taziye ziyaretine geldi.

3,5 aylık evliydi

Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit komiser yardımcısının, kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay'ın da Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan, Zakire- Mustafa Güzelay çifti, şehitler için düzenlenecek törene katılmak için Van'a gitmek üzere yola çıktı.

Manisa



VAN'da düşen keşif uçağında şehit olan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın (30) acı haberi, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Haberi alan anne Semra Bayram ve baba Nail Bayram gözyaşlarına boğuldu. Görev uçuşu yapan insanlı keşif uçağı, önceki gün Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak, kırıma uğradı. Uçakta bulunan 2'si pilot, 5'i teknik personel 7 emniyet görevlisi şehit oldu. Şehitlerden özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın acı haberi, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. 8 yıllık polis memuru Bayram'ın şehadet haberini, aileye, Soğuksu Mahallesi'ndeki evine giden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay ve Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu verdi. Haberi alan anne Semra Bayram ve baba Nail Bayram gözyaşlarına boğuldu. 2 kardeş ve bekar olan şehit polis Onur Ramazan Bayram'ın evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

Ankara

Van'da düşen keşif uçağının 2 pilotundan biri olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) şehit olduğu haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. İnsanlı keşif uçağının Van’da, Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kazada 2'si pilot, 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehit 7 personelden biri olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in acı haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Başağaç Mahallesi'nde yaşayan Adem-Ayşe Üstüner çiftine oğullarının şehadet haberini İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtseven verdi. Üstüner çifti, 2 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşarken, ailenin yaşadığı binaya Türk Bayrağı asıldı. Şehit Üstüner'in 1.5 yıllık evli olduğu, eşi Elif Üstüner'in de Ankara'da yaşadığı belirtildi. Şehit Pilot Samet Üstüner'in, yarın düzenlenecek törenle ilçede toprağa verileceği bildirildi.

Bursa

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan’ın (29) acı haberi, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan’ın şehit olduğu haberi, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Nilüfer Kaymakamı Avni Oral'dan acı haberi alan şehidin ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ile amcası Mustafa Aydoğan, gözyaşlarına boğuldu. Anne Mediha Aydoğan'ın ise bir süredir Erzurum'da, şehit olan oğlu İrfan Aydoğan'ın yanında olduğu belirtildi. Şehidin babası Ahmet Aydoğan'ın ise, 2009 yılında hayatını kaybettiği bildirildi. Şehidin amcası Mustafa Aydoğan'ın evine, dev Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları Mustafa Aydoğan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın bekar olduğu bildirildi.

Mersin

Van'da Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) acı haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki baba evine ulaştı. 15 Temmuz'da saat 18.35'te Van ve Hakkari'de keşif - gözetleme faaliyeti yapmak için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanan EM-809 kuyruk numaralı keşif uçağının saat 22.45'te hem radarı hem de iletişimi kesildi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler saat 03.00 sıralarında Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağın çarparak düştüğünü tespit etti. Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit oldu. Şehit polis memuru Burak Derya'nın acı haberi, Anamur ilçesindeki Beyazıt Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı ev ve sokaklar Türk bayrağıyla donatıldı. Şehidin babası Özcan Derya, DNA tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haberlerden öğrendi

Şehit Burak Derya'nın keşif uçuşuna çıkmadan önce ailesiyle telefon görüşmesi yaptığı ve uçuşta görev alacağını söylediği öğrenildi. Görüşmeden birkaç saat sonra televizyonda keşif uçağı düştüğünü öğrenen baba Özcan Derya'nın oğlunu aradığı ancak cevap alamayınca şehit olduğunu hissettiği kaydedildi. Bekar olduğu öğrenilen 4 yıllık polis memuru Burak Derya'nın yarın düzenlenecek törenin ardından Anamur'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Hatay

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un (29) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ulaştı. Siirt'in Pervari ilçesinde görev yapan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul, Doğan köyü bölgesinde operasyonda PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada yaralandı. Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülen Kurtul, kurtarılamadı. Polis memuru Kurtul'un şehit olduğu haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi yetkililerden alan şehidin annesi Meryem, babası Muhammet ve kardeşi Mehmet Tayfur Kurtul, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Evli ve bir kız çocuğu babası olan şehit Anıl Kemal Kurtul'un, yarın yapılacak törenle son yolculuğunu uğurlanması bekleniyor.

Sivas



Siirt'in Pervari ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Hareket polisi Muhammed Demir'in (31) acı haberi, memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memurlarından Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Şehit polislerden Muhammed Demir'in acı haberi, Sivas’ta Mevlana Mahallesi 20'nci Sokak'ta oturan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğunu yetkililerden öğrenen Dilber ve İbrahim Demir çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan da şehidin baba ocağına gelerek aileye taziye dileklerini iletti. Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu belirtilen şehit polis memuru Muhammed Demir’in cenazesinin, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Bakan Soylu olay yerinde

Kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'daki programını iptal ederek, saat 04.30 sıralarında uçakla olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu yaptığı ilk açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi. Bakan Soylu uçakta bulunan 2 pilot ile 5 emniyet personelinin şehit olduğunu açıkladı.

Siirt'te de 2 polis şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat polisinden 2'sinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı. Yaralı 2 polisin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Memleketlerine uğurlandılar

SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri Muhammed Demir (31) ve Anıl Kemal Kurul (29), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında dün gece sürdürülen, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda, güvenlik güçleriyle, PKK'lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Şırnak'ta hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan özel harekat polisleri 1 çocuk babası Muhammet Demir ve 1 çocuk babası Anıl Kemal Kurul, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Görmek istiyorum

Tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutunun ambulanstan alınarak musalla taşına konulmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından dua okunup, şehitler için helallik istendi. Törende 2 yaşındaki kızı Afra ile birlikte şehit eşini uğurlayan Hilal Demir, "Ben onu görmek istiyorum. Kalk, Muhammed. Yapma bunu, Kızımız 2 yaşına basacak. Muhammed, bunu bize yapma" diyerek gözyaşı döktü. Eşinin uğurlama törenine bebeği Öykü ile birlikte gelen şehit Anıl Kemal Kurtul'un eşi Hülya Kurtul, gözyaşlarına hakim olmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşitlerin eşine başsağlığı dileğinde bulundu. Törenin ardından şehit özel harekat polisleri Muhammet Demir'ın naaşı Sivas'a, Anıl Kemal Kurtul'un naaşı Hatay'a gönderildi.