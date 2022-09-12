Yürekleri yakan haber! 4 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü



Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kalkan’ın şehadet haberi, Osmaniye Garnizon Komutan Yardımcısı Yarbay İlkay Gül tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki eşi Gülkan Kalkan'a ulaştı. Kalkan’ın 3 aylık Yaren isminde çocuğu olduğu, anne-babasının ise Malatya'da yaşadığı öğrenildi. Şehadet haberinin ardından Kalkan'ın evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Tokat'ta şehit ateşi düştü



Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Pençe- Kilit Harekat bölgesinde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu. Ağıl'ın şehadet haberi Turhal ilçesinde bulunan ailesine, askeri personel ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler tarafından verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ağıl'ın cenazesi yarın ilçede düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Pençe- Kilit Harekat bölgesinde hemşehrimiz Gökhan Ağıl'ın şehit haberini aldık. Şu an evlerinin önündeyiz. Buradaki tüm gerekli hazırlıkları yaptık. Yarın öğlen ya da ikindi namazı sonrası şehidimizi defin edeceğiz. Rabbim sevenlere sabır versin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Vatanımızın birliğine beraberliğine göz dikenlerle, yurt dışında silahla yurt içinde onların işbirlikçileriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" dedi.

İstanbul'a şehit ateşi düştü



Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın şehit haberi Esenyurt’taki baba evine ulaştı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ağıl'ın şehit haberi Esenyurt'ta bulunan baba evine askeri personeller tarafından verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin komşuları ve akrabaları şehidin ailesine taziyelerini iletmek için evinin önüne geldi. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın baba evinin önünde dualar okundu. Şehidin naaşı, bu akşam memleketi Tokat'a gönderilecek ve yarın düzenlenecek resmi törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Tokat Turhal Şehitliği'ne defnedilecek.

Mersin'e şehit ateşi düştü



Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın (26) acı haberi, Mersin'deki ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Yıldırım'ın şehadet haberi, memleketi Mersin'in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Yıldırım'ın acı haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yıldırım'ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.