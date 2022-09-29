Yürüyüş yaparak nasıl para kazanılır?

Yürüyerek para kazanmak belki de birçok kişiye imkansız gelebilir. Ama hayır! Yürüyerek de para kazanacağınız pek çok uygulama mevcuttur. Yürüyüş yaparak para kazanma birçok ülkede ücretsiz olarak kullanılan uygulamalar sayesinde gerçekleştiriliyor.

Yürüyerek para kazanmak belki de birçok kişiye imkansız gelebilir. Ama hayır! Yürüyerek de para kazanacağınız pek çok uygulama mevcuttur. Yürüyüş yaparak para kazanma birçok ülkede ücretsiz olarak kullanılan uygulamalar sayesinde gerçekleştiriliyor.

Yürüyerek para kazanmanıza yardımcı olacak uygulamalardan sadece birkaçına sahip olmanız dışında yapılabilecek pek fazla işlem yok. Gerçekten de adım atarak ve yürüyerek para kazanmanız hayal değil.

Eğer telefonlarınız uygulamaya uyumlu ise sizler de yürüyerek para kazanabilirsiniz. Sık sık yürüyüş yapıyorsanız ve bunu daha da keyifli hale getirmek istiyorsanız bu iş tam da size göre olabilir.

Son zamanların internetten para kazanma yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkan yürüyerek para kazanma pek çok kişinin dikkatini çekmiştir. Para kazanmak için yapacağınız tek şey yürümek.

Her attığınız adım sizlere hediyeler, tişörtler ve paralar kazandırsa güzel olmaz mıydı? Yürüyüş yaptığınız zamanlar herhangi bir adım sayar uygulaması kullanıyor olabilirsiniz. Bu uygulamalar artık sizin adımlarınız paraya çeviriyor. Uygulamalar sayesinde dilediğiniz kadar yürüyüp kazanç elde edebilirsiniz. Sizler de bu uygulamaların ne olduğunu merak ediyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Yürüyerek Para Kazanmanıza Yardımcı Olabilecek Uygulamalar

SweatCoin

Yürüyerek para kazanma da en çok kullanılan ve tercih edilen uygulamadır. Aynı zamanda sektörün de ilk temsilcidir. Yürüyerek para kazanma sektörünün ortaya çıkmasına yardımcı olan ilk uygulamadır.

SweatCoin uygulamasını İOS ve Android telefonlarınıza indirip kayıt olmanız gerekir. Kayıt olmanın ardından ise yapacağınız tek işlem uygulama izinlerini verdikten sonra attığınız her adım sayılacaktır.

Gün sonunda ise uygulamaya yeniden giriş sağlayarak adımlarınızı kripto para birimine çevirebiliyorsunuz. Kazanç imkanı size burada biraz düşük gelebilir fakat günlük bir defa uygulamaya girmeniz dışında başka hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.

Bunun yanında uygulama içinde yer alan reklamları izleyerek de para kazanma seçenekleri mevcuttur. Ek gelir sağlamak için bu yöntemi de kullanabilirsiniz.

Uygulamayı kullanan kişiler tarafından alınan en büyük şikayet ise adımların yanlış sayılmasıdır. Uygulama para kazandırıyor fakat sizin tahmin edeceğiniz kadar yüksek miktarlarda değil.

Evidation

Yürüyüş yaparak para kazanma uygulamalarından bir diğeri ise evidation’dur. Bu uygulamada yalnızca yürüyerek değil de uyuyarak, fitness yaparak, ve yemek yiyerek bile para kazanabilirsiniz.

Son zamanda uygulama oldukça fazla kullanılmakta olup işlem ve kullanıcının düzeyine göre farklı gelir modelleri belirlemektedir. Bu uygulama da 10 bin puan 10 dolar gelir sağlar. Uygulamayı kullanan kullanıcılar puanın 7 gün içinde hesapta olduğunu söylüyor. Bundan dolayı bu uygulama oldukça başarılı diyebiliriz.

Runtopia

Yine son zamanların en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi de runtopia’dır. Türkiye de kullanan pek çok aktif kullanıcısı vardır.

Adım atarak ve fitness programlarına katılarak para kazandırmaktadır. Uygulamadan para kazanmak için ücretsiz bir şekilde hesap açarak cüzdanınızı oluşturabilir, ardından kazanmış olduğunuzu paraları koin olarak alabilirsiniz.

MapMyFitness

Yürüyüş yaparken size belirli hedefler veren ve bu hedefleri yakından takip eden bir uygulamadır. Yine Yürüyüş yaparak para kazanma uygulamaları içinde çok fazla tercih edilen bir uygulama olup daha çok fitness yapan sporcular tarafından tercih edilir.

Bu uygulamada nakit para çekimi yoktur. Önümüzdeki dönemlerde uygulamada bazı değişikliklere gidileceği gözlemleniyor.

Winwalk

Adın da kolay bir şekilde anlaşılacağı gibi adım atarak para kazandıran bir uygulamadır. Diğer yürüyerek para kazandıran uygulamalardan biraz farklı olup aynı zamanda avantaj sağlayan bir uygulamadır.

Çünkü uygulama sizi yalnızca adım sensörü ile kontrol ediyor. Böylelikle de az internet ve şarj tüketimi sağlamış oluyorsunuz. Aynı zamanda uygulamada sadece yürüyerek değil reklam izleyerek, anket doldurarak ve yorum yaparak da para kazanabilirsiniz.