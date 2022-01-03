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Zabıta ve itfaiye eri alınacak

Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Zabıta ve itfaiye eri alınacak
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sulusaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  ve  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır.

 

İlan  edilen  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar,   başvuru   esnasında   istenilen   belgeleri   ile   birlikte   09.02.2022   gününden 11.02.2022 günü mesai bitimine kadar başvurularını yapabilir.


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