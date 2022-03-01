Zeytin ağaçlarının kesilmesine izin veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Zeytin alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasına izin verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar tepkilere neden oldu. CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül yönetmeliğin Zeytin Koruma Yasası olarak bilinen Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’na tamamına aykırı olduğunu bunun yanı sıra Anayasa’nın 2, 7, 11, 15, 35, 45, 47, 56, 63, 104, 124, 168, 169 ve 170’inci maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına kamu yararı dikkate alınarak belirli şartlar kapsamında izin verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.

Bu kapsamda, zeytinlik alanın kullanılabilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin, faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski haline getireceğini taahhüt etmesi gerekiyor. Sahanın taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise madencilik faaliyetleri bitiminde sahanın rehabilite edilerek eski haline getirilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesisinin taahhüt edilmesi şartı bulunuyor.

Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ



CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, maden sahalarıyla ilgili Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin Anayasa’nın 14 maddesini ihlal ettiğini belirterek, “Bu yönetmelik yağmacılığın resmiyete dökülmüş halidir” dedi. Bülbül ayrıca yönetmeliğin iptali için dava açacağını belirtti.

Resmi Gazetede yayınlanan ve zeytin alanlarının yok olmasının önünü açacak olan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül bir açıklama yaptı.

Yönetmeliğin Zeytin Koruma Yasası olarak bilinen Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’na tamamına aykırı olduğunu bunun yanı sıra Anayasa’nın 2, 7, 11, 15, 35, 45, 47, 56, 63, 104, 124, 168, 169 ve 170’inci maddelerini ihlal ettiğini belirtti. Bülbül, “Yönetmelikler kanunların ve tüzüklerin uygulanmasının sağlanması için vardır. Anayasa’ya ve yasalara aykırılık teşkil eden yönetmelik çıkartılamaz. Bu üst hukuk normlarına aykırıdır” dedi.

YAĞMA VE PEŞKEŞ YÖNETMELİĞİ

Özellikle Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir başta olmak üzere Ege Bölgesinde bölgesinde önemli bir ürün olan zeytinin, madencilere altın tepside sunulduğunu belirten Bülbül, “Bu bölgelerde zeytinliklerin fazla olması gibi ne yazık ki çok sayıda maden işletmesi de var. Bu yönetmelikle artık maden şirketleri fütursuzca zeytinlikleri yağmalayacak. Bu yönetmelik iktidarın çetelerine yeni bir peşkeş kapısı açacak” ifadelerini kullandı.

Aydın’dın yüzde 85’inin Jeotermal Santrallere açılmasının ardından bölgede faaliyete geçen JES’lerin bölgeye getirdiği zararları hatırlatan Bülbül, “Yeterince denetlenmeyen, projelerin onaylandığı Çevresel Etki Değerlendirme raporlarında atık ve gaz salınımına ilişkin protokollerin yetersiz kaldığı JES’ler nedeniyle, bölgede yetişen tarım ürünlerine geri dönüşü mümkün olmayan zararlar oluştu. JES’lere yakın bölgelerdeki zeytin ve incir ağaçları kurudu. AKP iktidarı yanlış enerji ve tarım politikaları nedeniyle oluşan bu hasarları telafi etmek yerine bir de maden şirketlerine davetiye çıkartıyor. Adeta zeytinliklerin yol olmasının önünü açıyor. Bu kabul edilemez” dedi.