Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 36 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.



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