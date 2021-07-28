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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 36 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı
28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  hükümlerine  göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

 

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  yapılacak  yerleştirme  işlemlerinde,  ortaöğretim  mezunları için  KPSSP94,  önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.


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