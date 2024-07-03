İSTANBUL (AA) - Hayat Finans, kar-zarar ortaklığı yöntemi ile sunduğu finansman ürünleriyle "çevresel ve sosyal etkisi olumlu olan" projelere finansal destek sağlıyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, kar-zarar ortaklığı yöntemiyle çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak yenilikçi projelere destek veren Hayat Finans, elektrikli araç, batarya ve şarj teknolojileri alanında bilgilendirici yayınlar yapan Dolubatarya ile ilk projesini gerçekleştirdi.

Bu anlaşma ile startup firmalara kar-zarar ortaklığı ile finansman sağlayan Hayat Finans, kar-zarar ortaklığı finansmanını daha yaygın hale getirerek, katılım bankacılığı prensiplerine uygun finansman modellerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Finans Krediler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Özer Baran Türkiye'nin dijitale doğan ilk bankası olarak, masrafsız bankacılık denince akla ilk gelen banka olmayı ve kar-zarar ortaklığı finansmanıyla işletmelere katılım bankacılığının özüne uygun olarak destekler sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Birlikte kazanıp birlikte paylaşma prensibini çok daha geniş kitlelere yaymış olacaklarını belirten Baran, "Bu kapsamda, enerji verimliliği sağlayan ve yenilenebilir enerji üreten firmalar başta olmak üzere, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi projeleri için finansman desteği sağlamayı önceliklendiriyoruz. Tamamen dijitale doğan bir banka olarak özümüzdeki sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizde ve çözümlerimizde etkin olarak uygulayacak ülkemizin net sıfır olmak konusundaki hedeflerine katkıda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Hayat Finans, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak sunduğu kar-zarar ortaklığı finansman ürünleriyle, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi çevre dostu projelere yatırım yaparak ülkemizin net sıfır olma hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor.



Banka, bu finansman imkanıyla sadece ekonomik getiri sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olumlu çevresel ve sosyal etkiler yaratmayı da hedefliyor.











