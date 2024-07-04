Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre en çok üçüncü fiyat artışı %90.67 ile lokanta ve otellerde görüldü. Neredekal.com’da listelenen 23 binden fazla konaklama tesisine ait veriler incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında tüm Türkiye’deki tesislerin 1 gecelik oda fiyatı ortalamasının geçen yılın aynı döneminde göre %73 artış gösterdiği gözlemlendi. Haziran ayında en çok oda fiyatı artışı yaşanan il ise %97’lik artışla Mersin oldu. Ardından %90’lık artışla Balıkesir ikinci olurken, Çanakkale %85’lik artış ile üçüncü oldu. İSTANBUL (İGFA) - Geride bıraktığımız bayram tatilleri dönemi sonrasında aramalar yaz tatili için tam hızıyla devam ediyor. Bayram tatillerinde favori olan Antalya, yaz tatili dönemi içinde popülerliğini koruyor. Bütçesine uygun şekilde tatil araması yapan tatil severler ise en çok Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Balıkesir için tatil aramaları yapıyor.

Tatil severlerin konsep tercihleri de aramaları şekillendiriyor. Her şey dahil otel aramaları %60, apart oteller 1, pansiyon aramaları %45, bungalov aramaları ise 6 olarak bir önceki aya göre artış gösterdi. Konuyla ilgili olarak Neredekal.com CEO’su Gökahan Sivrikaya; ‘ Tatil severler bu sene dolu dolu bir tatil dönemi geçiriyor. Temmuz ve Ağustos dönemi için tatil planları yapılmaya devam ediyor. Erken rezervasyon dönemini değerlendiremeyenler için otellerin sundukları son dakika fırsatları tatil severlerin dikkatini çekiyor. Herkes bütçesine göre hayalindeki tatili şekillendirmeye çalışıyor. Aramalarda hala Antalya popüler durumda. Antalya her bütçeye uygun tema ’da konaklama alternatifi sunuyor. Tatil severlerde aramalarda tüm alternatifleri değerlendiriyor’ dedi.