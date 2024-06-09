TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2023 yılında küresel ticaretin 1,1 trilyon dolar daraldığı bir dönemde 255,4 milyar dolarlık mal ve 101,7 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti. Gültepe, Türkiye'nin 2028 yılına kadar olan 575 milyar dolarlık hedefine ulaşabilmesi için ihracatı yıllık ortalama yüzde 10 artırmaları gerektiğini vurguladı. Ancak son 1,5 yıldır rekabet güçlerinin zayıfladığını, üretim maliyetlerinin Asyalı rakiplere göre yüzde 30-50 daha fazla olduğunu ve Avrupa'daki birçok ülkeye göre yüzde 20 daha pahalı hale geldiklerini ifade etti. Bu durumun ihracata olumsuz yansıdığını dile getirdi.

Ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi

TİM Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 31. Genel Kurulu ile 'İhracatın Şampiyonları' ödül töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildiğini belirtti. En yüksek katkıyı sunan ilk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan firmaya ödüllerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini aktardı.

Hedef, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmak

Gültepe, ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve dışa açılan yüzü olduğunu söyledi. Zorlu bir yılda önemli bir başarı elde ettiklerini ve 12 aylık ihracatta ilk kez 260 milyar doları aştıklarını belirtti. Ancak hedeflerinin Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak olduğunu ve bunun için rekabetçi olmaları gerektiğini vurguladı. Gültepe, ihracatın yanı sıra inovasyonla, yüksek teknolojiyle, küresel ölçekte markalarla ve yeşil üretim kapasitesiyle katma değerli ihracatı artırmaları gerektiğini ifade etti.

Mal ihracatında ilk 10 firma

1 FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. 2 TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş. 3 STAR RAFİNERİ A.Ş. 4 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 5 KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. 6 VESTEL DIŞ TİCARET A.Ş. 7 OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. 8 ARÇELİK A.Ş. 9 MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 10 BAYKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. Hizmet ihracatında ilk 10 firma 1 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 2 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş 3 GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. 4 İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. 5 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 6 YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 7 ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 8 ANEXSERVİCES TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. 9 EKOL LOJİSTİK A.Ş. 10 CORENDON AIRLINES TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. E-ihracatta ilk 3 firma 1 TRENDYOL DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİC. A.Ş. 2 LC WAİKİKİ DIŞ TİCARET A.Ş. 3 MODANİSA ELEKTRONİK MAĞAZACILIK VE TİC. A.Ş.

Sektör 1'incisi olan firmalar HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. Çelik ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş Demir ve Demir Dışı Metaller FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş. Deri ve Deri Mamulleri VESTEL TİCARET A.Ş. Elektrik ve Elektronik FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. Fındık ve Mamulleri TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. Gemi, Yat ve Hizmetleri ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş. Halı LC WAİKİKİ DIŞ TİCARET A.Ş. Hazırgiyim ve Konfeksiyon TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Hizmet OBA FOOD GIDA SAN. TİC. A.Ş. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri BOSCH TERMOTEKNİK ISI. VE KLİ. SAN. VE TİC. A.Ş. İklimlendirme Sanayii STAR RAFİNERİ A.Ş. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Kuru Meyve ve Mamulleri EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş. Madencilik Ürünleri TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş. Makine ve Aksamları GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTH. İHR. TİC. VE SAN. A.Ş. Meyve Sebze Mamulleri HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLAR TİC. A.Ş. Mücevher FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. Otomotiv Endüstrisi BAYKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. Savunma ve Havacılık Sanayii GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT A.Ş. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller QUEEN TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süs Bitkileri ve Mamulleri AK PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. Tekstil ve Hammaddeleri JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. Tütün UÇAK KARDEŞLER GIDA A.Ş. Yaş Meyve ve Sebze VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Zeytin ve Zeytinyağı