Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gemlik'te meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili de konuşan İmamoğlu, "Bu depremin yarattığı endişe veya elbette ki bir kısım korku İstanbulluları etkilemiştir. Süreci birazdan hem AKOM'da izleyen arkadaşlarımızın katılımıyla hem de Bilim ve Teknik Kurulumuzla yapacağımız toplantıyla ne aşamada olduğunu bize hangi işaretleri verdiğini dinlemeye ve anlamaya, İstanbulumuz adına ve Marmara Bölgesi adına alacağımız hangi bilgi varsa da bunu kamuoyuyla paylaşarak sürecin tahlilini, analizini birlikte yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, metrobüs hattıdaki asfalt yenileme çalışmalarına ilişkin ise, "Büyük oranda bütün metrobüs hattının asfalt sistemini beyaz beton diye tarifledikleri daha çevreci, daha yerli bir betonarme yol güzergahı da yaparak yeniledik. Büyük bir kısmı bitti son bölümü 2024'e kaldı. Çok az bir bölüm var bir kısmı Anadolu Yakası'nda olmak üzere. Onu da tamamlayacağız. " dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'da bulunan İETT Genel Müdürlüğü Edirnekapı Otobüs Garajı'nda düzenlenen 252 yeni metrobüsün İETT filosuna katılım törenine katıldı. İmamoğlu yaptığı konuşmada öz bütçele alındığını aktardığı 252 yeni metrobüs ve metrobüs hatlarında gerçekleştirilen beyaz beton yol çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. İmamoğlu, Gemlik'te meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem hakkında da açıklama yaptı.

"HEPİMİZE TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN"



Gemlik'te meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan İmamoğlu, "Hep birlikte bugün burada İETT'nin şehrimize kazandırdığı 252 otobüsün tamamının sonuca ulaştığı bir anı paylaşıyoruz. Tabi, bugün buraya gelirken yolda aldığımız bir haber hayatımızın en önemli gerçeğini bize bir kez daha hatırlatmıştır. O da deprem gerçeği. Gemlik'te oluşan depremin 5.1 ya da 5.2 şeklinde olduğu yönünde bir beyan var. Bu depremin yarattığı endişe veya elbette ki bir kısım korku İstanbulluları da etkilemiştir. Depremin temel meselemiz olduğunu ve her daim bu konuda topyekün çalışmamızın da gerekli olduğunu bu işin partisi, belediyesi, bakanlığı ya da başka bir kurumu diye ayrım yapmaksızın aynı masada teyakkuz içerisinde ve de topyekün bir seferberlik duygusuyla çalışmanın şart olduğunu her daim dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Süreci birazdan hem AKOM'da izleyen arkadaşlarımızın katılımıyla hem de Bilim ve Teknik Kurulumuzla yapacağımız toplantıyla ne aşamada olduğunu bize hangi işaretleri verdiğini dinlemeye ve anlamaya çalışacağız. Bu tabi ki İstanbul'umuz adına ve Marmara Bölgesi adına alacağımız hangi bilgi var ise de bunu kamuoyuyla paylaşarak sürecin tahlilini, analizini birlikte yapmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun. Gemlik ve yakın çevresine ayrıca geçmiş olsun. Gemlik Belediyesi'yle arkadaşlarımızın yaptığı diyalogta herhangi bir yıkımın ya da herhangibir sıkıntının olmadığı yönünde. Belediye başkanımızla da sürece dair var olan bütün ihtiyaçlarla ilgili hazır olduğumuzu ilettik. Takip ediyoruz. Elbette ki bu tür süreçlerde ihtiyaç duyulan organizasyonu yöneten AFAD'la da kurumumuz AKOM ve diğer birimleriyle beraber ilişki halindedir. Hepimize tekrar geçmiş olsun." dedi.

"BETON YOL DAHA VERİMLİ BİR SÜRECİ SAĞLIYOR"



İmamoğlu, "Metrobüs çok önemli bir toplu taşıma sistemi haline gelmiştir. 52 kilometrelik hatta bir günde 250 bin kilometre yol yapılıyor. Yani, bu mesafe Edirne ile Kars arasında 150 kez gidip gelmek gibi birşey. Tabi böylesine önemli bir hatta yeni ve konforlu araçların önemi çok büyük. Sadece onunla da yetinmedik. Büyük oranda bütün metrobüs hattının asfalt sistemini beyaz beton diye tarifledikleri daha çevreci, daha yerli bir betonarme yol güzergahı da yaparak yeniledik. Büyük bir kısmı bitti son bölümü 2024’e kaldı. Çok az bir bölüm var bir kısmı Anadolu Yakası'nda olmak üzere. Onu da tamamlayacağız. Hem konforlu, hem araç yakıt tüketimini düşüren, hem de kazaların bir kısım kazaların olmasını engelleyen daha da ileri gideyim asfalt çok kolay bazı hava koşullarından etkilenebiliyor. Bazı büzüşmeler gibi problemler yaratabiliyor ama bu beton yol daha verimli bir süreci bize sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN MOTİVASYON GÜCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



İmamoğlu, "100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin çok değerli kurumlarını korumaya, geliştirmeye devam edeceğiz. İstanbul'umuza layık olacağız. Cumhuriyetimize, demokrasimize layık olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü eserler bırakmayı, İstanbul'da en güçlü, en karakterli yerel yönetim kabiliyetini ortaya koyarak hem şehrimize layık olmayı hem de ülkemizin motivasyonu gücü olmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız." şeklinde konuştu.