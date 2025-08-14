Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında çıkan AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberlere sert bir yanıt vererek iddiaları yalanladı.

Yetişkin, hakkında haber yapanlara seslenerek Cumhuriyet sevdasının makamla, koltukla ve menfaatle ölçülemeyeceğini ifade etti.

Yetişkin’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Cumhuriyet sevdasını pazarlık konusu yapmam!



Çocukluğumdan beri Cumhuriyetin kurucu iradesi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapmış, belediye başkanlığı görevini bu bilinçle yerine getiren bir başkan olarak bazı medya organlarında AKP’ye geçeceğim yönünde çıkan haberleri esefle okuyorum.



Bu haberi yapanlar da, bu fısıltıyı yayanlar da bilsin ki; savaş meydanlarında kurulmuş, kökleri Anadolu’nun bağımsızlık ruhuna dayanan bir partinin mevzilerini terk etmek, ömrünü bu çatının altında geçirmiş birine asla yakışmaz.



Beni tanıyanlar iyi bilir ki; İçimizdeki Cumhuriyet sevdası, makamla, koltukla, menfaatle ölçülmez. O yüzden bu iddialar, ciddiye alınacak kadar bile değerli değildir.



Seferihisar’daki tüm yol arkadaşlarıma, dostlarıma ve partililerime söylüyorum;

Bu yalanlara inanmayın, gündeminizi böyle haberler ile meşgul etmeyin.