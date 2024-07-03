İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları koleksiyon çalışmalarını santralistanbul yerleşkesinde gerçekleştirilen defilede tanıttı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adayı öğrencilerinin koleksiyon çalışmalarını sergilediği yıl sonu defilesi santralistanbul yerleşkesinde gerçekleşti.

Defilede 4 yıl boyunca "yaparak öğrenme" yöntemleriyle edindikleri kazanımları ortaya koyan öğrenciler, tasarımdan kumaş seçimine, aksesuar kullanımından dikişe kadar tüm süreçleri üstlenerek ürettikleri özgün çalışmaları modaseverlerin beğenisine sundu.

Osmanlı Devleti'nden Selçuklu Devleti'ne, romantik dönemden modernizme, punk kültüründen mitolojik ögelere kadar pek çok akım ve temanın yansıtıldığı tasarımlar renklerin derinliği ve desenlerin inceliğiyle birleşerek sürdürülebilir ve doğal kumaşlarla şekillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi, öğrencilerin araştırmalarla geliştirdikleri temalarını bugünün estetik yorumuyla harmanlayarak renk, siluet, dokulardan oluşan görünümlerle giyim kuşam kültürüne katkı sunduklarını belirtti.

Ekşi, "Teknik kumaş bilgisini ve yenilikçi malzemeleri kullanarak sürdürülebilirliği bir değer olarak somutlaştıran öğrencilerimiz çevre dostu malzemeleri ileri ve geri dönüşüm yöntemleriyle birleştirerek modüler ve mevsimsiz tasarımlar üretti." ifadelerini kullandı.