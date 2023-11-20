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İHH ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında protokolü imzalanan proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrenciler, tamamen gönüllü olarak bağış yapıyor.

2013 yılından bu yana uygulanan proje ile bugüne kadar binlerce okul, on binlerce yetime destek verdi. Şu ana kadar Türkiye dahil dünyanın 49 farklı ülke ve bölgesine iyiliklerin ulaştırıldığı proje kapsamında geçtiğimiz yıl, 74 şehirdeki 2 bin 502 okul 6 bin 571 yetim çocuğa sponsorluk yaptı.

ÖĞRENCİLER 45 ÜLKEDEN İSTEDİKLERİNİ SEÇEBİLİYOR

Yeni Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, proje yeniden okullarda uygulanmaya başlandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler, İHH aracılığıyla yetim kardeşlerine desteklerini ulaştıracak. Öğrenciler, İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamındaki 45 ülke ve bölgeden dilediklerini seçebiliyor.

YETİM BİLGİLERİ BAĞIŞÇILARLA PAYLAŞILIYOR

‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ projesine katılan sınıfların bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca (birden fazla yetim kardeş edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak yetim sponsorluk bedelini toplamaları gerekiyor. Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren ‘Yetim Özet Bilgi Formu’ posta veya e-posta ile İHH tarafından her sınıfa gönderiliyor.

PROJE HAKKINDA

Projeye destek olmak isteyen sınıflar, okul idaresinin bilgisi dâhilinde öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor. Yetim Sponsorluk Formu elden teslim edilebildiği gibi, İHH web sayfası üzerinden de doldurulabiliyor.

136 BİNDEN FAZLA YETİM ÇOCUĞA SPONSORLUK DESTEĞİ

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İHH İnsani Yardım Vakfı, uzun yıllardır yetimlere yönelik yardım çalışmaları düzenliyor. İHH, yetimlere yönelik yardım çalışmaları kapsamında, 120 ülkedeki 1 milyondan fazla yetime dönemsel yardım ulaştırırken, Türkiye ile birlikte 45 ülkede ve Türkiye’de 80 şehirde bulunan 136 bin 269 yetime her ay düzenli destek oluyor. Vakıf, 12 ülkedeki 42 yetimhane,1 yetim eğitim merkezi ve 1 eğitim kampüsü ile de yetimlere sahip çıkıyor.”