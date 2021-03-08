Emekli astsubay evinde ölü bulundu!

İzmir'de emekli astsubay Muammer Özgün, evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu

Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Zübeyde Hanım Mahallesi'ne oturan Gülay Özgün, cumartesi günü pazar alışverişini yaptıktan sonra evine döndü. Özgün eve girdiğinde ise emekli astsubay eşi 63 yaşındaki Muammer Özgün'ün salonda başından tabanca ile vurulmuş halde olarak buldu.

Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk babası olan Özgün'ün komşusundan tabancasını temizlemek için gerekli aparatı aldığı öğrenildi. Özgün'ün tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu sanılıyor. Özgün'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.