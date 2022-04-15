KEDİLER SAHİPLERİNİN İSMİNİ BİLİYOR
KEDİLER SAHİPLERİNİN İSMİNİ BİLİYOR
0
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
0
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
0
TWITTER'I İSTİYOR!
TWITTER'I İSTİYOR!
0

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
15 Nisan 2022 Cuma 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 13 Nisan 2022 tarihinde başladı ve 27 Nisan 2022 tarihinde son bulacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sonraki Haber
Yanan ormanlar için İzmir'den 2 milyon fidan
Balıkçılar av sezonunu buruk kapattı
Balıkçılar av sezonunu buruk kapattı
0
Çiğli'de trafik akışında değişiklik
Çiğli'de trafik akışında değişiklik
0
Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi yola çıktı
Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi yola çıktı
0
Yanan ormanlar için İzmir'den 2 milyon fidan
Yanan ormanlar için İzmir'den 2 milyon fidan
0
Tatil cennetlerinde kiralık villa fiyatları uçuşa geçti!
Tatil cennetlerinde kiralık villa fiyatları uçuşa geçti!
0
Konak'ta iskele devrildi: 3 işçi yaralandı
Konak'ta iskele devrildi: 3 işçi yaralandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.