Kemalpaşa'da kaza: 1 ölü

Kemalpaşa'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 69 yaşındaki Hüseyin Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Ören Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Doğan Karabaş (42) yönetimindeki 35 KTZ 48 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden ters yöne girip karşı şeride geçmeye çalışan Hüseyin Çelik yönetimindeki 45 KB 9048 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Çelik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, otomobil sürücüsü Doğan Karabaş'ı gözaltına aldı.