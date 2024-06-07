İZMİR (AA) - DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir'de 2024 yılı sulama sezonunda 891 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.



Balta, yaptığı yazılı açıklamada İzmir'de yapılacak sulu tarım sayesinde 2024 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 6 milyar 683 milyon 775 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufunu önemsediklerini ifade eden Balta, çalışmaları bu yönde kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Balta, modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor."