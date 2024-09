Karşıyaka Artvin Hopaspor deplasmanından flaş sonuçla dönüyor. 0-3

Karşıyaka, ligin 4. haftasında hanesine yazdırdığı 3 puanla birlikte, puanını 10'a yükseltti ve ligde averajla 3. sıraya yükseldi.

Güçlü rakibi Bursaspor sahasında Muşspor ile berabere kalınca, yeşil kırmızılı takım, puan dezavantajını kapattı. Bu hafta lider Bornova ile karşılaşacak olan Karşıyaka'da tek hedef galibiyet...

Bursaspor ve Karşıyaka gibi köklü kulüplerin yer aldığı ligde maç yayınlarının olmaması, camiaları üzüyor. Maçın bir kısmını arkadaşlarımızın telefonları ile yaptığı canlı yayınları takip ederek izlemeye çalıştık. Onların da şarjı bitince, tıpkı bir önceki bin yılda, dedelerimizin radyo başında yaptığı gibi, biz de internetin başında merakla beklemeye başladık!!! Yeter artık federasyon! Buna bir çözüm bul!

Neyse ki bu bekleyiş, hüzünlü değil, mutlu haberlerle son buldu. Karşıyaka maçı 3 golle ve net bir skorla kazanmış oldu. Kilidi kıran Enes Nalbantoğlu oldu. Sonrasında da Kurt maçı garantiye aldı. Mert'in golü ile de maç tamamlandı.

Geçen sene son haftalardaki puan durumunu hatırlarsanız, son haftaya girildiğinde öyle bir puan durumu vardı ki bir galibiyet yapan, play of oynayabilecek durumdaydı ama mağlup olarak ligden düştüler. Son haftaya küme düşme hattının 1 puan üzerinde giren takım, aldığı galibiyetle play of oynamıştı...

Bu sene böyle bir durum olmayacak. Yukarıdakiler ve aşağıdakiler durumu söz konusu olacak. Karşıyaka, Bursa ilk üçte her zaman yer bulacaktır. Henüz seyredemediğim ama aldığı sonuçlarla bütün ligin ilgisini çeken Bornova da bu gruba katılabilir. Hocalarını Egetv ekranlarında dinleme şansım oldu. Yeni nesil, genç bir hoca, bilimsel çalışıyor ve ayağını yorganına göre uzatıyor. Şimdiye kadar, göreli, kolay rakiplerle mücadele ettiler. İlk test maçları bu hafta Karşıyaka ile. Tabii ki favori, ağır seyirci desteği ile Karşıyaka. Bornova çok gol atan ve yiyen bir takım. Ama bize o kadar kolay gol atabileceklerini sanmıyorum. Akçay hoca gerekli önlemleri alacaktır. Erken gol ve goller bulsak bile, maç bitti havasına girersek, maçın bir anda zora girebileceğini bilmeliyiz. Ligde bir diğer puan ortağımız Silifke Belediye. Fakat onlar da kolay bir fikstürle lige başladılar. Kazandıkları 3 maçın çok bir değeri yok. Yendikleri takımlar arasında 4 maçta, 3 gol atabilen yok. Tek ciddi sınavlarında Muş ile berabere kaldılar. Muş ve Elazığ ise oldukça zor bir fikstürle lige başlamak zorunda kaldılar. Bu iki ekipte ilerleyen haftalarda play of hattına girerler ve bir daha çıkmazlar. Belediye Kütahya da, bu takımlara katılabilir. Düzce, Kırşehir, Kahramanmaraş ise benim düşünceme göre üst grubu zorlamaya çalışacaklar. Buradan aşağıdaki takımlar da düşmeme mücadelesi verecek takımlar. Bu ismini vermediğim takımlardan biri ilk 8'e girerse çok şaşırırım! Hiçbirinin hazırlığı ve organizasyonu yeterli değil. Burada bahsetmeye değer, potansiyeli olan tek ekip Kuşadasıspor. Onlar da zor bir fikstürle başladılar. Önümüzdeki iki hafta da puan almaları zor görünüyor. Ama sonrasında toparlanabilirler.

Önümüzdeki hafta camiamızı iki çok önemli maç bekliyor. Önce Avrupa sınavında Çarşamba günü 18,30'da Tenerife ile iç sahada oynayacağız. Sonra da Pazar günü saat 19.00'da Bornova ekibini misafir edeceğiz. Her iki maçın da centilmenlik sınırları içinde geçeceğinden eminim. Federasyon da sesimizi duymuş, maçı uygun bir saate almış. Bahane kalmadı. Herkes tribüne lütfen...

Yüreğindeki Atatürk ve Vatan sevgisinden şüphe duyulmayan, göğsünde, Atatürk'ün armağan ettiği ay-yıldız bulunan, Karşıyaka seyircisi, artık daha güzel günleri hak ediyor!

Sevgi ve Saygılarımla