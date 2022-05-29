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Narlıdere'de Onur Akın sahne aldı

Narlıdere Belediyesi Kültür Günleri, tüm hızıyla sürüyor. Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu Kültür Günleri’nin ikinci günüde ünlü sanatçı Onur Akın, Narlıdere’de sahneye çıktı. Onur Akın sevilen şarkılar, Narlıdereliler için söyledi. Öte yandan Kültür Günleri kapsamında yazar ve araştrmacılar çeşitli söyleşilerde Narlıdereliler ile buluştu

Narlıdere'de Onur Akın sahne aldı
29 Mayıs 2022 Pazar 08:45

Narldıdere’de kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu hafta sonu devam ediyor. Narlıdere Belediyesi Kültür Günleri’nin ikinci gününe ünlü sanatçı Onur Akın damga vurdu. Demokrasi Meydanı’ndaki Onur Akın Konseri’ne Narlıdereliler, büyük ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını söyleyen Onur Akın’a vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. 

SÖYLEŞİLER İLGİ GÖRDÜ

Öte yandan gün boyu devam eden Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında Narlıdere Kültür ve Dayanışma Derneği’nde söyleşi ve imza günleri düzenlendi. İlk olarak ‘Çocuk ve Gençlik Edebiyatı’ konulu söyleşide şair/yazar Hüseyin Yurttaş ve yazar Hidayet Karakuş, Narlıdereliler ile bir araya geldi. İkinci oturumda ise Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, peynirin Anadolu’daki damak hafızasını anlattı. Günün son oturumu ise önceki dönem milletvekillerinden Zeynep Altıok ve siyasetçi Alper Taş, ülke gündemini konuştu. 

Etiketler; #narlıdere #onur akın #konser
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