Özlemini duyduğumuz  toplum için Oyunda Kal

Pandemi sürecinde kendi içine dönerek, şimdiye kadar yaptıklarını, kendine ve topluma kattıklarını düşünme fırsatı bulan Ece Çiftçi Sarıcıklı, yepyeni bir toplum hayali kurdu ve bu hayali gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Oyunda Kal Derneği'ni kuran çiftçi, özlemini duyduğu, duyduğumuz, hoşgörülü, işbirlikçi, doğaya ve insana saygılı, nezaket dolu, üreten bir toplum için çalışıyor

Dilek Yardımcı-Pandemi sürecinde evlere kapanan insanların birçoğu kendi iç dünyasına yöneldi. Maske ve mesafeye mahkum olduğumuz, sosyal hayatın kısıtlandığı bu sıkıntılı dönemde, yaşantımızı sorgulamaya başladık. Bu dönemde kendisine “hayatını nasıl ve hangi amaç uğruna yaşamayı seçiyorsun?” diye soran Oyunda Kal Derneği kurucusu Ece Çiftçi Sarıcıklı da yepyeni toplum hayali kurdu ve bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.

Oyunda Kal Derneği kurucusu Ece Çiftçi Sarıcıklı ile derneğin kuruluş amacı, etkinlikleri ve gelecek planları hakkında konuştuk. Sorularımıza samimi cevaplar veren Çiftçi, "Derneğimizde 3 nesil bir aradayız ve her nesil kendi güçlü yanlarıyla derneği besliyor." diyor.

Dernek kurma fikri nasıl ortaya çıktı, hikayenizi dinleyebilir miyiz?

Tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi sürecinde herkes gibi ilk başlarda ben de bir durup analiz sürecine girdim. Şimdiye kadar yaptıklarımı, kendime kattıklarımı ve toplumları... Kendime şu klasik soruyu sordum “hayatını nasıl ve hangi amaç uğruna yaşamayı seçiyorsun?” ve içinde yaşamak istediğim toplumu hayal etmeye başladım. Özlemini duyduğumuz, hoşgörülü, işbirlikçi, doğaya ve insana saygılı, nezaket dolu, üreten bir toplum…

Ben PCC ünvanlı profesyonel koç olarak yaklaşık 6 senedir yetişkinlerle çalışıyordum. Ve yönümü gençlere dönmeye karar verdim ve ücretsiz 8 haftalık bir program hazırladım. 6 üniversite son sınıf öğrencisi duyuruma cevap verdi ve biz 8 haftayı tamamladığımızda düşünce yapılarında, kendilerine ve hayata bakış şekillerinde gözle görülür değişimler olduğunu gözlemledim. Bunu nasıl daha çok gençle buluşturabilirim, başka hangi araçlarla birleştirebilirim ve tam olarak nasıl bir şekilde sunmak istiyorum diye düşündüm. 2 aylık araştırma ve planlama sürecinden sonra 9 Eylül’de dernekleşmeye karar verdik ve derneğimizi 19 üye ile kurduk.

Derneğimizde 3 nesil bir aradayız ve her nesil kendi güçlü yanlarıyla derneği besliyor. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden birisi de bu 6 gençten 2 sinin derneğimize üye olmak istemesiydi. 10 Kasıma kadar alt yapı çalışmalarımız sürdü ve ilk projemiz Yolculuk Oyunumuz 21 Aralık’ta başladı. Aralık ayı içerisinde de Oyun Takvimlerimizi oluşturduk.





-Derneğiniz gençlere mi hitap ediyor?

Oyunda Kal Derneği, ülkemizdeki genç bireylerin potansiyellerini fark etmeleri, hayallerini gerçekleştirmeleri, kendilerini kişisel olarak geliştirebilmeleri yönünde fayda sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulduk. Bu sayede sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Küçükken oynadığımız oyunlarla eğlenerek, keşfederek, merak ederek nasıl hayata hazırlandıysak Oyunda Kal Derneği çatısı altında da yeniden bu ruhla 18-30 yaş arasındaki gençlere alan açmayı hedefledik. Doğru adımların, niyetle ve emekle birleştiğinde zaten bir gerçeklik olan değişimi değil değişime yön vermeyi sağlayabileceklerini gençlere deneyimletmek ve hatırlatmak istiyoruz. “Geleceği bilinebilir kılmak mümkün” inancı ile yol almaya devam ediyoruz.



-'Geleceği bilinebilir kılmak' için neler yaptınız? Tepkiler nasıl?



21 Aralıktan bugüne 2 projemiz devam ediyor. Yolculuk Oyunu, diğeri her ay yenilenen Oyun Takvimi. Yolculuk Oyununa İstanbul ve İzmir'den 30 genç oyun arkadaşıyla başladık. Şu an itibariyle 5. haftasını geride bıraktığımızı düşünürsek farkındalıklar, değişimler ve hatta bazı alanlarda dönüşümler başladı. Gençlerle çalışmanın en güzel yanı heyecan duydukları şeyi fark ettiklerinde çok hızlı harekete geçip sonuçlarını almaya başlıyorlar. Oyun takviminde ise çok farklı genç kitlelere ulaşmaya başladık. Aldığımız en güzel geribildirim bizlerden farklı oyunlar talep etmeye ve ihtiyaçları ile ilgili bağ kurmaya başlamış olmaları. Biz de onların ihtiyaçları doğrultusunda yepyeni oyunları kurgulama fırsatı elde ediyoruz.

-Katılım için herhangi bir kirteriniz var mı?



7 ay sürecek Yolculuk Oyunumuz ile bu sene 30 genç ile koçluk, chi kung ve tiyatro araçlarını kullanarak gençlerin kendini tanımasına, hayallerini gerçekleştirebilmesine, ekip içinde güçlü bir halka olabilmesine, kendi sorumluluğunu alabilmesine, karar alabilmesine, çözüm odaklı düşünebilmesine ve üretici bir birey olabilmesine destek veriyoruz.

10 Kasımda başvuru sürecini başlattık. Katılımcılarda aradığımız 2 kriter vardı. Birincisi gerçekleştirmek istediği bir hayali olması, ikincisi ise 7 ay boyunca 180 saatlik bu oyunda kalması. Toplamda 58 başvuru oldu ve bu koşullara uyabileceğini belirten 30 genç ile 10 aralıkta grubu oluşturduk. Takvimi oluşturduk ve 21 Aralık'ta başladık. Geçen hafta oyuna chikung ve tiyatro da katıldı. Haziran sonunda hem İzmir'de hem de istanbul'da gençlerin hazırladıkları tiyatro oyunu ile bu seneyi tamamlamayı hedefliyoruz. Haziranda gençler sahnede selamlarını verdikten sonra kendileri süreci, yaşadıklarını, kazanımlarını daha net kanıtlarıyla anlatabileceklerdir.

Bu projeyi, bu seneki sonuçları aldıktan sonra kendimizi geliştirerek her sene belirli sayıda genç ile devam ettirmeyi amaçlıyoruz.



-'Yolculuk Oyunu'ndan bahsettiniz, Oyun Takvimi hakkında da bilgi alabilir miyiz?

Oyun takvimlerinde amacımız her gencin farkındalık sağlamak istediği konu ile ilgili kendine uyan oyunlarla değişmesini ve eğlenmesini sağlamak. “Param yoktu bu bilgiye ulaşamadım“ diyen bir gence gönül rahatlığı ile şunu söyleyebilmek istiyoruz. Oyunda Kal Derneği'nden istersen seni bu bilgiye ücretsiz ulaştırmanın yollarını buluruz.

Tüm oyunlarımız online ve hiç bir koşul aramaksızın 18-30 yaş arasındaki her gence açık bir alan. Tamamen ücretsiz. Buradaki en büyük destekçilerimiz oyun kurucularımız. Onlar niyetlerini, bilgi ve tecrübelerini gençlere sunmak konusunda çok cömertler ve onlara da bu vesile ile teşekkür etmek isterim. Sosyal medya adreslerimizden oyun takvimlerimizi her ay başında yayınlıyoruz. web sitemizden ilgili oyunu seçmeleri, kayıt yaptırmaları ve oyun saati geldiğinde de oyuna katılmaları yeterli.

Aralık ayında 4 oyunumuz vardı. Ocakta 17 oyun oynadık. Şubatta 25 oyunumuz var. Haziran sonunda kadar öyle gözüküyor ki artarak devam edeceğiz. Bu takvim sayesinde bu ay Türkiyenin farklı yerlerinden yaklaşık 300 gence ulaşmayı başardık.



-Yeni oyunlara hazır olun diyebilir miyiz? Yeni proje var mı?



Elbette var. Gençlerin bizden istediği çok sayıda sey var. Bazılarını projelendirmeye başladık bile. Onlarla birlikte, adım adım üretmeye ve sunmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin kendilerini ait hissedecekleri ve sorumluluk almalarını sağlayacak işler yapmalarına fırsat tanıyan bir yapımız var.

Özetle şunu belirtmek isterim ki, gençlerin istedikleri şeyin mutfağında da olmalarını sağlayacak imkanları olan bir derneğiz. Nesillerin işbirliği içinde birbirini desteklediği bir süreç işlesin istiyoruz. Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen, geleceğini inşa etmeye hazır her genç için…