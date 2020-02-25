Ege Üniversitesinde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ece Bakır ve Mustafa Alper Özgül'ün "Renklerimle Duyumsuyorum" başlıklı resim sergisi açıldı.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Merih Tekin Bender, Dr. Öğr. Üyesi Emine Halıçınarlı ve Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu'nun yürüttüğü "Renklerimle Duyumsuyorum" başlıklı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında açılan sergi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sanat Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa Tülay Aktaş Engelliler Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de katıldı.

Başarılarını paylaşmak istedik

Serginin açılış konuşması yapan Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender "Biz, öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz ve bu başarılarını taçlandırmak için bu iki öğrencimize kişisel sergi açarak eserlerini ve başarılarını sizlerle paylaşmak istedik. Eminim sizler de resimleri gördüğünüz zaman çok beğeneceksiniz. Ece ve Mustafa'nın tüm hocalarına teşekkür ediyor, onları içtenlikle tebrik ediyorum" diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Emine Halıçınarlı ise "Bizim dersimizde iki temel unsur vardır. Teori ve uygulama. Teoride bilgileri ediniriz ama uygulama el becerisi değildir, o bilimsel bir buluştur. Burada kişi tesadüfen veya el becerisiyle değil düşünerek, hissederek, görerek, algılayarak ve sezgileyerek akılla eseri ortaya koyuyor. Resim derslerine tıpkı bilim insanlarının buluş yaptığı bir atmosfer gibi bakmalıyız çünkü aramızda hem sanatçılar hem de bilim insanları olacak potansiyelde kişiler var" dedi.

6 Mart'a kadar gezilebilir

Mustafa Alper Özgül ve Ece Bakır, bu önemli günde kendilerine destek olan sanatseverlere ve hocalarına teşekkür ettiler. Bakır ve Özgül'ün yağlı boya ve akrilik resim çalışmalarından oluşan sergi, 6 Mart tarihine kadar gezilebilir. "Renklerimle Duyumsuyorum" projesi ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan işitme engelli iki öğrencinin başarı öyküsü, eserleri yolu ile görünür kılınıyor. Öğrencilerin başarılarının başka öğrenciler için de ilham olması sağlanıyor. Ayrıca sergi, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıların kırılmasına, başarılarının takdir edilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.