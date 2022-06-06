Uluslararası Homeros Festivali sona erdi

Bayraklı Belediyesinin İzmir'in kültür sanat yaşamına armağan ettiği Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali muhteşem bir finalle kapanış yaptı. Festivalin son gününde; dünyaca ünlü şairler Adonis ve Özdemir İnce'ye onur ödülü, Yazar Yaşar Aksoy'a emek ödülü ve Gazeteci Merdan Yanardağ'a değer ödülü takdim edildi. Bayraklı Sahili'ndeki Oğuz Aksaç Konseri ise binlerce sanatseveri buluşturdu

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, sanat dünyasının yerli- yabancı ünlü isimlerini Bayraklı'da buluşturdu. 3 gün süren festival, görkemli bir törenle kapandı. Festivalin son gününde Homeros Ödülleri sahiplerini bulurken; Adonis ve Özdemir İnce'ye onur ödülü, Yaşar Aksoy'a Emek Ödülü ve Gazeteci Merdan Yanardağ'a değer ödülü verildi. Sahneye çıkan konuklar uzun süre ayakta alkışlanırken, ödülleri Belediye Başkanı Serdar Sandal takdim etti. Son gün programları Metin Uca'nın sunumuyla gerçekleşti.

OĞUZ AKSAÇ BÜYÜLEDİ

Festivalin öğleden sonraki oturumlarında, yerli ve yabancı şairler ve yazarlar, sanatseverlerle buluştu. Ünlü piyano sanatçısı Yıldız Çiçek Sivri kulakların pasını silerken, gazeteciler Merdan Yanardağ, Özlem Gürses ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi "Türkiye'de Haberci Olmak" üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Günün sonunda Agora Minör müzik gurubu ve Oğuz Aksaç Konseri ile coşku katlandı. Bayraklı Sahili'nde, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konseri Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ve Başkan Sandal birlikte izledi.

"YOLCULUĞUMUZ YENİ BAŞLIYOR"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Homeros'un doğduğu topraklarda, uluslararası bir festivali başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarınları inşa ederken paylaşmayı, birlikte olmayı, bir olmayı hayal ediyorsak bütün değerlerimize sahip çıkmalıyız. O nedenle bu topraklarda doğmuş Homeros'u anmak ve bununla birlikte dünyaya bir pencere açmak vazgeçilmezdi. 10 yıl içinde sokaklarıyla, parklarıyla, meydanlarıyla bilimde, sanatta, sporda, kültürde tek kale Bayraklı olacak. İzmir'in kalbi Bayraklı'nın tarihi ve kültürel yolculuğuna katkı koyan herkese minnettarız" dedi.

YARATICILIĞIN SEMBOLÜ

Ödül aldığı sırada katılımcılara seslenen ünlü şair Adonis, "Şiirin bittiğini düşünmek hayatın bittiğini düşünmektir. Şair, alfabenin güneşidir. Şiir; dillerin, ırkların, ülkelerin de ötesinde insanlığın birliğini temsil eder. İnsan kendi özüne yolculuk etse bile bu yolculukta ona eşlik edecek olan, farklı olan öteki insanın özünü oluşturur. Bu düşünce ekseninde Homeros ödülünün, sadece yaratıcılığı taçlandıran bir sembol olmasını diliyorum" dedi.