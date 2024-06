Lojistik ve Taşımacılık sektöründe kadın çalışan sayısı son 3 yılda yüzde 9,1’den yüzde 11,2’ye yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük lojistik örgütlerinden The Chartered Institute of Logistic and Transportation (CILT)’nin kadın kanadı WiLAT’ın (Women in Lojistik and Transportation) Türkiye’de lojistik sektöründe kadın sayısını artırmak için sürdürdüğü çalışmalar meyve vermeye başladı.

CILT’nin kadın kanadı WiLAT’ın kuruluşundan buyana kadın istihdamının arttıracak farkındalık çalışmalarına öncelik vermişti. Lojistik ve Taşımacılık sektöründe kadın çalışan sayısı son 3 yılda yüzde 9,1’den yüzde 11,2’ye yükseldi.

Kadın çalışan oranının artması, erkek egemen olarak algılanan lojistik sektörünün yüzünün değişmesini ve gelişmesini sağlayacak.

Dünyanın en büyük lojistik örgütlerinden CILT’nin (The Chartered Institute of Lojistic and Transportation) kadın kanadı WiLAT, Lojistik ve Taşımacılık sektöründe kadın sürücülerin sayısını arttırmak ve sektörün erkek egemen algısını kırmak için yeni bir proje başlattı.

WiLAT Başkanı Esra Kıvrak ise projenin yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Kadın Sürücüler Projesi sektörde kadın istihdamının artışını sağlamak için önemli bir adım aynı zamanda da sürücü bulma sıkıntısı yaşanan sektörümüz için ticari bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Esra Kıvrak, "Kadınlara sürücü olarak ihtiyaç var, erkek egemen bir meslek olan sürücülük için “insan kaynağı yaratmak” ve sektör için nüfusun diğer yarısını da ikna etmenin önemli bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Üstelik bu ihtiyaç ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da hissedilmektedir. WiLAT’ın global olarak çeşitli ülkelerde benzer konularda çok başarılı örnekleri var, Türkiye’de yapacağımız projenin de global olarak sektöre ilham vereceğini düşünüyoruz ve daha büyük bir alana yayılmasını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda misyonu benzer olan tüm paydaşlarımızı da projeye katkı vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.