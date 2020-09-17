Hastaneye kaldırıldı

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı.

Hastaneye kaldırıldı
17 Eylül 2020 Perşembe 11:07

Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdahalen sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" dedi.


 

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