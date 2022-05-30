Melek Mosso: Beyler yanımızda yürüyün yeter!

Isparta'da konseri iptal edilen ünlü şarkıcı Melek Mosso, İzmir'deki bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde konser verdi. Burada konuşma yapan Mosso, "Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle, kurduğum cümlelerle, üslubumla, herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Bu geleceği hayal etmekten, umut etmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde konser verdi. İzmir'de yoğun ilgi gören Mosso, İzmir Marşı'nı söyledikten sonra bir de açıklama yaptı.

Mosso şu ifadeleri kullandı: "Özgürlüğün, kadınların, çocukların, hayvanların, yaşlıların sonuna kadar yanındayım. Bunun için konuşmaktan, şarkı söylemekten, üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman yanınızdayım. Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle, kurduğum cümlelerle, üslubumla, herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Bu geleceği hayal etmekten, umut etmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her yerde her zaman söylerim. Hiçbir insanın hiçbir kanadın altında durmasına ihtiyaç yok. Hepimiz özgürce kanatlanıp uçmalıyız... 'Babamdı, amcamdı, dayımdı kuzenimdi, en yakın arkadaşımdı' diyerek savunduğumuz o güçler, o kötü ruhlar ileride sizin annenizin, kız arkadaşınızın, karınızın, çocuğunuzun katili olabiliyorlar. Ne olursunuz o insanların önünde durun, ayırt etmeyin.

Toplumda kendi haklarımızı kadınlar olarak sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Sadece burada değil bütün dünyada aslında. Sürekli kendimizi savunduk. Biz bunu yapmayı çok iyi beceriyoruz. Beyler, ne olursunuz sadece sosyal medyada ve oturduğunuz yerde değil, yeri geldiğinde sokaklarda da bizim yanımızda olun. Ki arkamızda durmanıza ihtiyacımız yok. Biz aslan gibi yürüyoruz, siz yanımızda yürüyün yeter."