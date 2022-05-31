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Ünlü oyuncu Hande Soral anne oldu

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi. Dün akşam saatlerinde bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Ali adını verdi

Ünlü oyuncu Hande Soral anne oldu
31 Mayıs 2022 Salı 15:19

Küçük Kadınlar dizisiyle şöhreti yakalayan Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu, dün akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı.

Başarılı oyuncu Soral, dün akşam saatlerinde Altunizade'de özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Doğum sonrası açıklama yapan hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" diyerek güzel haberi verdi.

Çift, erkek bebeklerine Ali adını verdi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çift, doğum sonrası herhangi bir paylaşım yapmadı.

Etiketler; #hande soral #ismail demirci #bebek
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