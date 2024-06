İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, Türkiye'de vegan beslenme konusunda yaptığı çalışmalarla öne çıkan Şef Belkıs Boyacıgiller ve kurucusu olduğu "Bi Nevi Deli"nin eğitmen ekibi ile sektördeki şefleri, vegan atölye çalışmasında bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vegan, vejetaryen ve fleksitaryen gibi bitki bazlı beslenme çeşitlerine yönelik geniş ve yenilikçi ürün portföyüyle çözümler sunan Metro Türkiye, şeflerin bu alandaki reçetelerine katkı sağlamak ve ilham vermek için son üç yıldır yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 35 yıldır yeme içme sektörünün bir numaralı iş ortağı olma hedefiyle çalışan Metro Türkiye, raflarında sunduğu geniş ve yenilikçi Metro markalı ürün portföyü ile şeflerin mutfaktaki en yakın çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Artan vegan beslenme talebine karşılık kendi markası "Metro Chef Veggie" altında bitki bazlı ürünler geliştiren ve bu ürünlerle oluşturulabilecek menülerin hazırlanmasına ilham veren Metro Türkiye, "Sofrada Herkese Yer Var" mottosuyla düzenlediği vegan mutfak atölyesinde şeflerle bir araya geldi.

Bi Nevi Deli'nin Yeniköy'de açılan yeni atölyesi "Bi Nevi Deli The Lab"de Şef Belkıs Boyacıgiller eşliğinde gerçekleşen vegan mutfak atölyesinde, bitki bazlı ürünlerin kullanım alanları ve pişirme teknikleri keşfedildi.

Şefler, bitki bazlı beslenme konusunda önemli bilgiler edinirken, eğitmen şeflerin hazırladığı vegan menüyü de deneyimledi. Metro Chef ürünleriyle oluşturulan başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüde, "patlıcan üçlemesi", "ananas ve mantar Wellington", balkabaklı cheesecake ve hindistan cevizi sütlü dondurma yer aldı.





- "Harika lezzetler hazırlamak pratik hale geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bi Nevi Deli'nin kurucusu ve atölyenin ev sahipliğini üstlenen Şef Boyacıgiller, vegan ya da bitki temelli yemek hazırlamanın Metro Türkiye sayesinde artık çok daha kolay olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Her gün genişleyen, vegan beslenmeye uygun olan ürün gamlarıyla, harika lezzetler hazırlamak pratik hale geldi. Kaju yoğurdu hazırlamak hem bilgi hem zaman gerektiriyor, artık kimsenin uzman olmasına gerek yok, vegan yoğurdu hazır alıp bilindik Türk yemekleri veganlaştırılabilir. Örneğin yoğurtlu semizotu ya da ayran aşı yapılabilir. Vaktiniz kısıtlı ise sıfırdan hazırlamanıza bile gerek yok, Metro Chef Veggie bitki bazlı meze serisi hem lezzetli hem de pratik yemekler sunuyor. Burada misafir şeflerimiz ile Metro Türkiye'nin geniş vegan ürün portföyünden birçok ürünü kullanarak hazırlanan farklı menüyü birlikte deneyimledik."

Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Dr. Aslı Duran ise Metro Türkiye olarak Türkiye ve dünyada tüketiciler arasında yaygınlaşan vegan, vejetaryen, bitki bazlı veya fleksitaryen gibi farklı beslenme alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini, şef ve işletmecilerin bu beslenme alışkanlıklarına sahip olanlara uygun menüler hazırlaması için farklı ve yenilikçi ürünlerle portföylerini genişletmeye devam ettiklerini belirtti.



Dünyanın gündeminde olan, sürdürülebilirliğin yanı sıra kişisel zindelik ve bütünsel iyilik amaçlarına da hizmet eden bu ürünlerle her beslenme alışkanlığına sahip tüketiciye hitap ettiklerine ve şeflerin her alanda çözüm ortağı olduklarına işaret eden Duran, "Menülerdeki dönüşüme ön ayak olmak ve işletmelerin bu dönüşümde ihtiyaç duyabilecekleri her konuda onlara yol göstermek istiyoruz. Bugün de burada vegan mutfak konusunda cesur adımlar atarak öncü olan sevgili Belkıs şefimiz ve misafir şeflerimizle keyifli bir atölyede bir araya gelerek şeflerimize vegan mutfak konusunda ilham olmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.





- Metro, 40'tan fazla bitki bazlı ürün sunuyor

Vegan yaşam tarzını benimseyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayan Metro Türkiye, "Metro Chef Veggie" ve "Rioba" ile 40'tan fazla bitki bazlı ürünü kendi markası altında sunuyor, toplamda yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturuyor.

Metro Chef Veggie ile falafel, makarna, içli köfte, lahmacun, pesto sos, süt alternatifi bademli ve fındıklı içecekler, yoğurt alternatifi fermente süzme kaju, geleneksel mezelere alternatif bitki bazlı mezeler gibi ürünlerin yanı sıra Rioba markası altında mayonez, ranch sos, organik smoothie ve organik çay ürünlerini bitki bazlı olarak sunuyor. Metro Türkiye, raflarında hamburger ekmeğinden köfteye, yumuşatıcıdan sıvı sabuna kadar gıda ve gıda dışı yüzlerce ürünü de bitki bazlı olarak raflarında tüketicilerin beğenisine sunuyor.