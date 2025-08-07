Tuğba OLGAÇ MÜZİKTE MODAYA UYUYORUM AMA...

Güzel şarkıcı Tuğba Olgaç yeni teklisi "Aşktan Yana" isimli eserini Erken Müzik etiketiyle sevenlerine sundu. Söz ve müziği başarılı kalemiyle Sezgi Erciyas imzası taşıyan "Aşktan Yana" isimli eserin aranjör koltuğunda, Tuğba Olgaç’ın müzikal vizyonuna çok güvendiği, usta müzik adamı, Gökhan Erken oturdu. Klip yönetmenliğini İlker Özlü üstlenirken, çekimler profesyonel bir atmosferde, film stüdyosunda gerçekleştirildi. Aşkı, yalnızlığı ve içsel yolculuğu simgeleyen, görsel dili güçlü bir konsept tercih edilirken, duygunun sade ama etkili bir dille anlatıldığı bir klip ortaya çıktı. Şarkı seçerken, sözleriyle ve melodisiyle bana dokunmayan bir şarkıyı söyleyemem ifadesinde bulunan Tuğba Olgaç, şarkının içime sinmesi, duygusunu hissetmem çok önemli, ayrıca mesaj taşıması, gerçek ve sahici olması benim için vazgeçilmez vurgusunu da yaptı.

Müzik sahnelerinin başarılı ismi Tuğba Olgaç “Müzik dünyası artık çok hızlı akıyor. Dijitalleşme sayesinde herkes her an her yerde müziğe ulaşabiliyor. Müziğinde bir modası var; sound’lar değişiyor, tarzlar dönüşüyor. Ancak ben, bu değişimi takip ederken özümden kopmamaya özen gösteriyorum. Modaya körü körüne uymak yerine, kendi duruşumla harmanlayarak yol almayı tercih ediyorum” dedi. Müzik dünyasındaki yarışın kızıştığını dile getiren Tuğba Olgaç,

artık rekabet çok yoğun ama ben özgünlüğün ve içtenliğin her zaman bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve kendimi sadece müzikal anlamda değil, ruhsal ve sanatsal anlamda da besliyorum, sahici olmak, hikâyesi olan şarkılarla var olmak bence en güçlü fark ayrıca kalıcı olmanın yolu, samimiyetten ve üretimden geçiyor, ben de üretmeye, öğrenmeye ve dönüşmeye açık oldukça, yerimi sağlamlaştıracağıma inanıyorum ifadesiyle müzik dünyasındaki yarış yolculuğunu özetledi.

