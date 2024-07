İSTANBUL (AA) - Multinet Up, kapsamlı filo yönetimi çözümü için MultiCar+ ile verdiği hizmetleri genişletmek amacıyla filo yönetimi hizmetleri sağlayan Servis Plan ile işbirliği gerçekleştirdi.



Multinet Up açıklamasına göre, Servis Plan ile başlatılan işbirliği kapsamında şirketlerin filo araçlarının tüm ihtiyaçları uçtan uca yönetilirken aynı zamanda operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sağlayan yeni hizmetler hayata geçirilecek.

MultiCar+ Kurumsal Filo Çözümlerinin 2024 başında sunduğu ilk hizmet olan MultiCar+ Araç Yıkama'yı başlatmıştı.

Multinet Up, temmuz itibarıyla müşterilerine araç satın alma süreci, plaka ruhsat işlemleri, trafik sigorta, bakım arıza, kaza ve hasar yönetimi, satılmak istenen aracın satış kanalının belirlenmesinde danışmanlık gibi birçok hizmet daha verecek.

- "Çözümlerin kapsayıcılığını, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, Multinet Up olarak şirketin çalışanlarıyla ilgili masraflarının her alanında optimizasyon sağlayan bir partner olmak için çalıştıklarını belirtti.

Sever, akaryakıttan konaklamaya, yemek kartından kurumsal hediye ve sosyal yardım kartına, toplu satın almadan filo çözümlerine ve ödeme sistemlerine kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Tek bir platform üzerinden kolay ve etkin gider yönetimi için sunduğumuz bu çözümlerin kapsayıcılığını, paydaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli geliştiriyoruz. Özellikle son dönemde, şirketlerin araç filoları ile alakalı uçtan uca hizmet alabilecekleri bir yapı kurmayı hedefleyerek, filo yönetimi çözümlerimizi geliştirmek için önemli yatırımlar devreye aldık. Filo yönetiminde çeyrek asırlık bir tecrübeye sahip olan Servis Plan'la başlattığımız bu stratejik işbirliği bizim için çok değerli. Birlikte devreye aldığımız yeni hizmetlerle ilk yılımızda 10 bin araca hizmet vermeyi hedefliyoruz."

Servis Plan Genel Müdürü Ertan Vuluvan da şirket olarak 25 yılı aşkın otomotiv, operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi bilgi birikimi ve tecrübelerini bireysel ve kurumsal araç sahiplerinin hizmetine sunduklarını ifade etti.

Vuluvan, insanların araçlarına ve zamanlarına verdiği değerin farkında olduklarını belirterek, "Bu yüzden müşterilerimizin araçları ile ilgili tüm soru ve ihtiyaçlarına tek muhatap ve tek uygulama üzerinden çözümler üretiyor, onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu anlamda iş ortaklarımız ile birlikte bakım onarım, arıza hasar, lastik, otopark, akaryakıt, acil yol yardımı, ekspertiz, araç kiralama ve vale gibi çok geniş bir yelpazede hizmetler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Profesyonel ekipleriyle müşterilerine 7/24 destek sağladıklarını ve araçlarının teknik sorunlarına çözüm bulduklarını vurgulayan Vuluvan, "Multinet Up ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, operasyonel verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan hizmetlerimizi Multinet Up ekosistemindeki şirketlere ve bireysel kullanıcılara sunacağız." açıklamasında bulundu.