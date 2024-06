İSTANBUL (AA) - Şişecam'ın global tasarım markası Nude'un resmi cam ürün sponsorluğunu üstlendiği "The World's 50 Best Restaurants"ın (Dünyanın En İyi 50 Restoranı) ödül töreni ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlendi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, "The World's 50 Best Restaurants 2024" ödül töreninin resmi cam ürün sponsoru olan Nude, organizasyonda, Stem Zero, Pure, Big Top, Savage cam kadeh ve bardak koleksiyonlarını sergiledi.



ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ödül töreninde ünlü miksolojist Greg Best'in Nude için hazırladığı Savage ve Big Top koleksiyonlarında kokteyl servis edildi.



"Simple is Beautiful" (Yalın Güzeldir) felsefesini uluslararası tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan Nude'un koleksiyonu, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



Dünyanın ünlü restoran işletmecileri, şefleri ve barmenlerinin katıldığı ödül töreninde, İspanya'nın Barcelona şehrindeki Şef Oriol Castro, Eduard Xatruch ve Mateu Casanas'ın sahibi olduğu "Disfrutar" dünyanın en iyi restoranı seçildi.