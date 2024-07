Atatürk'ün kızları, sonu çok heyecanlı geçen maçta, istediği oyunu sahaya yansıtamasa da, güçlü rakibi Hollanda Krallığı karşısında galip gelmeyi bildi. 2-3

İtalyan hoca yönetimindeki kızlarımız maça iyi başlayamadı. Set boyunca iyi servis atamadık. Hücumda da bir türlü organize olamadık. Genel olarak çabuk hücum edemiyoruz. Bu da skorer oyuncularımızın, ikili hatta üçlü blokların karşısında kalmalarına neden oluyor. Doğal olarak da skor üretmekte zorluk yaşıyoruz. İkinci sette de benzer sorunlar yaşadık. Çok servis hatası yaptık. Hollanda Krallığı oyuncuları ise servislerde çok dikkatli ve konsantre idiler. İlk iki sette sadece iki servis hatası yaptılar. Biz ise 10'a yakın servis hatası yaptık! Bu da zaten iki takım arasında skorborda yansıyan sayı farkına işaret ediyor. Servisler iyi karşılanmayınca pasör, içeri kaçmak zorunda kalıyor. Hücumlar geç kalıyor ve rakip iyi savunma yapma şansı yakalıyor. Maç boyunca, kendi oyunumuzu bir türlü oynayamadık.

Burada Hollanda Krallığı Kadın Voleybol takımının da hakkını yemeyelim. Genç ve çok yetenekli bir takımları var. Olimpiyat öncesinde de seyretmiş ve çok beğenmiştim. Bu turnuvada da iyi işler yapacak kapasiteleri var. Önümüzdeki yıllarda, önemli turnuvalarda, sık sık rakip olacağımızı düşünüyorum. Şu anki en büyük zaafları gençlikleri ve tecrübe eksiklikleri. Zaten bu maçı da tecrübesizlikten verdiler. Karar setinde acemice hatalar yapmasalardı, bu maçı zor kazanırdık...

Zor kazanırdık demişken, zaten çok zor kazandık! Üçüncü setten itibaren takım bir silkindi, kendine geldi ve iyi müdafaa yapmaya başladık. Vargas daha temposunu bulamamış. Hücum yüzdesi, normal hücum istatistiklerinin altındaydı. Ama daha turnuva uzun. Havasını bulacaktır. Ebrar ve kaptan Eda iyi oynadılar. Libero Gizem de turnuvaya erken adapte olmuş. O da günün iyi isimlerindendi. Aslı ve Hande dönem dönem iyi oynasalar da şampiyon olmak istiyorlarsa vitesi bir tık arttırmaları gerekiyor. Bu noktada şunu da belirtmeliyim ki Zehra'yı böyle yakın geçen maçlarda çok arıyoruz. Yaptığı bloklar ile büyük fark yaratıyor. Kendisine acil şifalar diliyoruz ve bir an evvel parkelere dönmesini bekliyoruz.

Bu maçı tecrübeli oyuncularımızın bireysel yetenekleri ile atlattık. Büyük turnuvaların ilk maçları her zaman zorlu geçer. Hele ki rakip Hollanda Krallığı gibi güçlü bir rakipse. Bu turnuvada çok can yakacaklar. 3.Set ve sonrasındaki hırslı oyunumuz umut veriyor. Fakat bir an evvel geçen sene oynadığımız güçlü voleybola geri dönmemiz gerekiyor.

Sevgi ve Saygılarımla