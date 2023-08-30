Olay, saat 11.00 sıralarında Karapürçek Mahallesi 346'ncı Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir kızı ile birlikte yaşayan Şerife Başaran, evden çıktığında boşanma aşamasındaki eşi Hasan Başaran ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hasan Başaran otomobilinden aldığı tüfekle Şerife Başaran'ı başından vurdu. Otomobiline binip kısa bir mesafe giden Hasan Başaran, bu kez tüfekle kendi başına ateş etti.



Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Başaran olay yerinde Şerife Başaran da ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Mahallede restoran işleten Halil İbrahim Yıldız, Hasan Başaran'ı olay öncesinde gördüğünü belirterek, "Geldi arabasını dükkanımın önüne çekti, ben de almasını istedim. Sinirliydi ve '5 dakikaya arkadaşım gelecek çekerim' dedi. Aradan yarım saat geçti, silah sesi duyduk. Karşı tarafta eşini vurmuş. Vurduktan sonra kaçtı. Daha sonra arabada kendi kafasına ateş etmiş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.