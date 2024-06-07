İSTANBUL (AA) - Papara, Amerikan borsalarında parçalı hisse alım ve satımını mümkün kılan yeni yatırım ürününü, Money 20/20 Europe etkinliğinde ilk kez görücüye çıkardı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Papara, Avrupa'nın finans ve teknoloji odaklı en önemli ekosistem buluşmaları arasında gösterilen, Amsterdam'da gerçekleşen Money 20/20 Europe etkinliğine bu yıl da katıldı.

20 milyon kullanıcısı ile Papara, dünya çapında çok sayıda banka, finansal teknoloji şirketi, sektör paydaşı ve binlerce katılımcının buluştuğu etkinlikte bu yıl "5 yıldız sponsor" olarak yerini aldı.

Money 20/20 Europe'a ilk olarak 2023'te katılan Papara, tasarımı ve içerikleriyle dikkati çeken standı, Google, J.P. Morgan, Barclays gibi kurumların yer aldığı balkondaki özel alanı ve 30 çalışanıyla, bu etkinlikte 2 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. 450'den fazla kişiyi ürünleri ve deneyimiyle tanıştıran şirket, 37 ticari işbirliği görüşmesi de gerçekleştirdi.

Papara, 3 gün boyunca finans, teknoloji, yapay zeka ve inovasyon odaklı çok sayıda oturumun ve B2B görüşmenin gerçekleştiği etkinlikte, Papara kartlardan çevrim içi ve yüz yüze ödeme alma çözümlerine, yatırım ve sigorta ürünlerinden konuşma özelliğine kadar uzanan çok sayıda ürünü ve hizmetini tanıttı.

Şirket, kullanıcılarının kendi ön ödemeli kartlarını tasarlamalarını sağlayan teknolojiyi de standına taşıdı. Papara standını ziyaret eden yüzlerce katılımcı, NFC özellikli dijital kartvizitlerini tasarladı ve anında basılarak teslim edilen kartvizitlerini etkinlik boyunca kullandı.

- "Finansal Super App olma hedefiyle büyümeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, Papara'nın, dünyanın tanıdığı bir şirket haline geldiğini belirterek, "Finans ve teknoloji alanındaki küresel liderlerin buluştuğu Money 20/20 Europe etkinliğinde bu yıl da etkin bir şekilde yer aldığımız ve binlerce kişiye Papara deneyimini yaşattığımız için mutluyuz. Finansal Super App olma hedefiyle büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenci, "Avrupa pazarındaki yatırımlarımız ve Pakistan merkezli SadaPay'in yüzde 100'ünü satın almamızın ardından, bugün sayısı 20 milyon olan Papara kullanıcılarının hızla 80 milyona ulaştığını çok yakında göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Money 20/20'nin davetiyle "Generation Wealth: How to Open Doors to New Ways of Investing" oturumuna konuşmacı olarak katılan Kenci, Papara'nın küresel B2B finansal teknoloji platformu DriveWealth ile kurduğu işbirliğini ve Amerikan borsalarında parçalı hisse alım-satımını mümkün kılan, Türkiye'de yeni nesil yatırımcıları güçlendirecek yeni hisse senedi yatırım ürününü de anlattı.

Söz konusu işbirliği kapsamında hayata geçirilecek yeni yatırım ürünü ile 20 milyon Papara kullanıcısı, Nasdaq ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem gören hisse senetlerine 1 dolardan başlayarak yatırım yapabilecek. Kolay kullanımı, şeffaf fiyatlandırması ve sabit işlem ücretleriyle ayrışan, Ekim 2024'te tanıtımı yapılacak ürün için şimdiden 600 binden fazla kullanıcının bekleme listesine kaydolduğu bilgisi paylaşıldı.



