İSTANBUL (AA) - Param, Amsterdam'da gerçekleşen fintek fuarı Money 20/20 Europe 2024'e tüm grup şirketleriyle birlikte katılım gösterdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre 2 bin 300'ün üzerinde firma 7 bin 500'ün üzerinde katılımcı ve yüzlerce konuşmacının bir araya geldiği Money 20/20'de bu senenin odak konuları arasında, yapay zeka alanındaki son trendler, dijital cüzdanlar, dijital çağda güven, açık bankacılıktaki son gelişmeler gibi başlıklar yer aldı.

Param, fuar esnasında yeni iş birlikleri için ekosistemin global oyuncularıyla önemli toplantılar yaparak, standı ziyaret eden misafirleriyle sektörün geleceği ve trend konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

- "Geleceğe dair projeksiyonlarımızı paylaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, tüm markalarıyla birlikte güçlü bir şekilde katılım gösterdikleri fintek ekosisteminin buluşma noktası Money 20/20 Europe 2024'te Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, kendileri için yoğun ve verimli geçen üç gün boyunca, sektörün önde gelen isimleriyle standlarında bir araya gelerek, finansal teknoloji alanındaki yenilikçi çözümlerini ve başarılarını aktarma fırsatı bulduklarını aktardı.

Tedarik zincirinde üreticiden tüketiciye kadar uçtan uca sağladıkları çözümleri misafirleriyle paylaştılarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



Loyalty, issuing, processing, acquiring ve lending alanlarındaki deneyimlerimizi de anlattık. Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Sayın Selçuk Ünal, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ve TÖDEB Genel Sekreteri Sühendan Enisel standımızı ziyaret ederek desteklerini ilettiler.



Uluslararası büyüme stratejimizin önemli bir parçası olan bu etkinlikte, yeni iş birlikleri için ekosistemimizin global oyuncularıyla toplantılar yaptık, sektör trendleri hakkında konuşup geleceğe dair projeksiyonlarımızı paylaştık. Finansal inovasyon uzmanlarının buluştuğu Money 20/20'ye katılım göstermeye ve sektördeki öncü rolümüzü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."