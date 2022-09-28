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Erdoğan: Daha iyi arabaya binmek için başka ülkelere gidenlere acıyarak bakıyoruz!

Erdoğan: Daha iyi arabaya binmek için başka ülkelere gidenlere acıyarak bakıyoruz!
28 Eylül 2022 Çarşamba 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz" şeklinde konuştu


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

” Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok.

Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız.

Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir.

Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz.

Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.

Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.

Böyle hevesle yola çıkanların sığınacakları bir aile, sosyal bünye bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz.”

Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #acıyoruz
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