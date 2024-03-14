Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk platformu ve projesinin destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile iş birliği sonucu tedavüle sunulan bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar PTT İşyerlerinde ve T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)’ne ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sunuldu.

Seri numaralı anma pulları yalnızca, ‘Hayalimdeki İstanbul-Ara Güler’ adlı Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarından oluşan ve sınırlı sayıda üretilen pul portföyü içerisinde satın alınabilir.

Portföy ve ilk gün zarfı Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi Dükkan’da da satılacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile Ara Güler’in uzun yıllar yazıhane olarak kullandığı, şimdiki adı ile ‘Ara Güler Sokağı’ndaki Güler Apartmanı’ndan birkaç adım uzaklıktaki Tarihi Beyoğlu Postanesi’nde ‘Ara GÜLER 14.03.2024 İSTANBUL’ ibareli ilk gün damgası kullanıldı.