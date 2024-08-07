Ankara 17. İdare Mahkemesi, Pursaklar ilçesindeki sağlık tesis alanını ticaret alanına çeviren plan değişikliğini iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başvurusu üzerine verilen karar, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle alındı.

İptal edilen plan değişikliği

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Pursaklar’daki sağlık tesis alanını ayrıcalıklı yapılaşmaya açan plan değişikliğini yargıya taşımıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Haziran 2022 tarihli ve 790 sayılı kararıyla onaylanan bu değişiklik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yapıldı.

Mahkeme, plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve imar mevzuatına uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme kararı, planların kademeli birlikteliği ilkesine ve kamu yararına aykırılık taşıdığı için plan değişikliğini iptal etti.

Ticaret alanına dönüştürülmesi kamu yararı taşımıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, mahkeme kararını değerlendirerek, 2007 onaylı Başkent Ankara Nazım İmar Planında sağlık tesisi olarak belirlenen alanın ticaret alanına dönüştürülmesinin ve E:1.15 yapılaşma koşulunun getirilmesinin kamu yararına aykırı olduğunu belirtti. Şube, bu plan değişikliğini yargıya taşıdıklarını ve mahkemenin haklı bulduğunu vurguladı.

Plan hukuka aykırı

Mahkeme, plan değişikliklerinin üst ölçekli planlarla uyumlu olmadığını ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Planlama raporunda, Pursaklar Belediye Başkanlığına ait parsellerin imar durumunun değiştirilerek belediyeye gelir sağlanmasının kamu yararı amacı taşımadığı ve planlamanın parsel bazında yapılarak hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Ayrıca, planlama alanının sosyal altyapı alanlarına eşdeğer alan ayrılmaması ve çevredeki ticaret alanlarına göre ayrıcalıklı yapılaşma öngörülmesi de mahkeme tarafından hukuka aykırı bulundu.