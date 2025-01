Karşıyaka'da yaprak dökümü sürüyor. Geçen hafta takımdan ayrılan Boutsielle'den sonra, Jefferson ve Webb de kervana katıldı. Bakalım bundan sonra eldeki oyuncuları tutabilecek miyiz?

Çok ama çok üzgünüm. Çünkü bu takıma inanmıştım. Ufuk Sarıca hocamıza inanmıştım. Ama maalesef sponsorumuzu kaybettik ve bir çuval inci berbat oldu! Şampiyonluk uçtu, gitti...

Önce buradan, Pınar'ın yetkililerine ve Yaşar Holding yöneticilerine seslenmek istiyorum: Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Sadece Sayın Selçuk Yaşar'ın emanetine hıyanet etmediniz. Kendi kurumunuzun da geleceğine ihanet etmektesiniz. Sizin hiç mi strateji uzmanınız yok? Yaptığınız hamlelerin, sonuçlarını göremiyor musunuz? Yaptığınız hamleye ekonomide günü kurtarmak deniyor! Bence bu yöneticilerin hiçbiri on yıl sonra holding bünyesinde çalışmaya devam etmeyi düşünmüyor! Düşünüyor olsalar, Karşıyaka ile olan sponsorluk anlaşmasını büyütürlerdi.

Konuya biraz açıklık getirmeye çalışayım. Pınar, hepimizin gurur duyduğu, kalitesi ve sağlık standartlarına uygunluğu ile hepimizin tercih ettiği bir markadır. Avrupa'da da büyük cirolara imza atan, birçok yakınımıza iş imkanı sağlayan göz bebeğimiz gibi bir kurumdur. Avrupa'dan da ciddi gelir sağladığını bir kere daha tekrarlayayım.

İsmini de bu pazarda Karşıyaka ile duyurduğu bir gerçektir. Bunu da Avrupa'ya gittiğimizde, konuştuğumuz insanlara Karşıyakalıyım dediğinizde, Ooo P-İ-nar Karş-İ-yaka! şeklindeki seslenişlerinden biliyoruz! Karşıyaka basketbol takımı, Avrupa'nın her yerinde ülkemizi başarı ile temsil etmiş, adını bütün Avrupa'ya ezberletmiş bir kulüptür. Bunun da avantajını yıllardır Pınar kullanır. Alışveriş yaparken Marka Bilinirliği çok önemli bir faktördür. Bilhassa gıda sektöründe... Alışverişlerde tüketici tercihi, bazen tamamen bu faktöre bağlıdır. Kaçımız ismini hiç duymadığı bir sucuk markasını alıp çocuğuna yedirir? İşte bu noktada Karşıyaka devreye giriyordu. Basketbol takımının bilinirliği ile tezgahlarda avantaj sağlanıyordu. Tabii ki birdenbire bitmez marka bilinirliği. Mutlaka 3-5 sene daha devam edecektir. Ama sonrasında sönümleme başlayacak, marka bilinirliği düşecek ve belli bir süre sonra da bu satışlara yansıyacaktır.

Şimdi anladığım kadarıyla, Yaşar Holding yetkilileri, yumurta küfesini attık sırtımızdan diye çok mutlular! Dedim ya? Günü kurtardılar! 6-7 milyon euro kasada kalacak, bilançoya yansıyacak ve bu yetkililer büyük iş yapmış gibi görünecekler. Ama uzun vadede satışlar mutlaka düşecek. Hem yurt içinde, hem de yurt dışında...

Buna engel olamazlar mı? Tabii ki olabilirler. Yurt dışında her ülkede reklam masraflarını arttırırlar. Ama Avrupa'daki reklam fiyatları ile Türkiye arasında dağlar kadar fark var! Orada bu reklamları verirlerse Karşıyaka'ya harcadıklarının 15-20 katı para harcamaları gerekir.

Yaşar Holding'den rica ediyorum, Lütfen bağımsız bir strateji kurumu ile görüşsünler ve sponsorluktan çekilmenin, uzun vadede etkileri ile ilgili bir rapor istesinler.

Umarım en kısa zamanda doğruyu görürler.

Siz değerli Haber Ekspres Gazetesi okurlarının, yeni yılını kutlarım. Sağlık, sıhhat, başarı ve mutluluklar dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla