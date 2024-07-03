SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerinden geçti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
İki grup halinde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcuların bir kısmı kuvvet ve anatomik testlerinden geçti, diğer grup ise ısınma, pas, 5'e 2, koordinasyon ve rondo çalışması yaptı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: aa