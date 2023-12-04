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Olay 1 Aralık Cuma günü Tarabya Mahallesi Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde bulunan ve güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. yeni açılan güzellik merkezine ruhsat almak için G. K. ile anlaştı. Ancak ruhsat çıkarıldığı halde A. Ç. paranın bir kısmını ödemedi. Bunun üzerine taraflar arasında husumet başladı. Parasını tahsil edemeyen G. K. arkadaşları ile birlikte güzellik merkezine geldi. Önce taraflar arasında tartışma çıktı, tartışma kısa sürede büyüdü karşılıklı silahlar çekildi. Güzellik merkezine kurşun yağdıran şüpheliler geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası yaşanan panik anları iş yerinin içinde bulunduğu sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kamera görüntülerini inceleyerek kimliğini tespit ettiği G. K. 'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmada ayrıca güzellik merkezi sahibi A. Ç. ve B. A. iki adet ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.