Seferihisar, Ege’nin hem doğal hem de tarihsel, tarımsal zenginliklerini bir arada barındıran eşsiz bir yerleşim alanı.

Sığacık Marina’nın büyütülmesi projesi, Teos antik kentinin yeterince sahiplenilmemesi, Orhanlı köyüne yapılması planlanan jeotermal kuyuları bölgenin ekolojik dengesini ve kimliğini tehdit ediyor.

Türkiye’nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip olan bu güzel ilçe, doğanın dengesini bozmadan gelişmeyi başarmış örnek bir yerleşim yeri. Bu başarının arkasında ciddi bir çevre mücadelesi ve Seferihisar halkının kararlı mücadeleleri yatıyor.

Seferihisar’ın en önemli özelliklerinden biri, zengin biyolojik çeşitliliği ve kıyı ekosistemidir. Özellikle köylerinde ve Teos antik kenti çevresindeki zeytinlikler, mandalina bahçeleri, lavanta tarlaları ve Sığacık Körfezi’ndeki deniz yaşamı korunmaya değer hazineler arasında yer alıyor.

Teos’un zenginliklerinin ortaya çıkarılmaması ve gereken ilginin gösterilmemesi Seferihisar için tarihi kayıp. Bu tarihi alanda keçi ve koyun sürülerinin ağıllarının varlığı Seferihisar’ın kırılgan ekosistemine zarar veriyor. Bu noktada yerel halk ve Demokratik Kitle Örgütleri, doğayı koruma konusunda örnek bir dayanışma sergiliyor.

Seferihisar Belediyesi’nin Sürdürülebilir Tarım Projeleri, Ata Tohumu desteği, çevre duyarlılığı, yerel halkı kimyasal ilaçlardan yerine doğal yöntemlerle tarıma teşvik etmesi doğal yaşama önemli katkı sundu.

Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan başta plastik ve diğer atıkların azaltılması için düzenlenen çevre duyarlılığı etkinlikleri, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Zeytin, mandalina, tarımın ve tarihin kalbi

Orhanlı, Seferihisar’ın doğa güzelliliği donanımlı köylerinden biri. Zeytin ağaçları, mandalina bahçeleri, aynı zamanda organik tarımın ve yerel üretimin yaşatıldığı bir vaha niteliğinde. Bölgede açılması planlanan Jeotermal ve diğer doğa karşıtı sanayi projeleri, Orhanlı’nın doğal dokusunu yok etme riski taşıyor. Bu tehdit, yalnızca köyün ekosistemini değil, tarihsel olarak da tarımla özdeşleşmiş yaşam tarzını tehdit ediyor. Orhanlı’nın korunması için yerel halk ve çevreciler mücadeleye devam ediyor.

Geçmişin sessiz tanığı

Seferihisar’ın en dikkat çekici tarihi zenginliklerinden biri olan Teos Antik Kenti, yaklaşık üç bin yıl önce kurulmuş ve döneminin en önemli ticaret ve sanat merkezlerinden biri olmuştur. Dionysos’un kenti olarak bilinen Teos, aynı zamanda tarihte ilk sanatçılar birliğine ev sahipliği yapmasıyla tanınır. Bu kadim kent, sadece tarihsel değeriyle değil, çevresindeki zeytinlikler ve doğal yaşamla korunması gereken bir miras olarak öne çıkıyor.

Betona karşı doğa

Sığacık Marina’nın büyütülmesi planları, bölgenin doğal ve kültürel dokusuna yapılan en büyük tehditlerden biri. Marina’nın mevcut hali dahi deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratırken, bu genişletme projeleriyle kıyı şeridinin betonlaşması hızlanabilir. Bu durum, Sığacık Körfezi’ndeki deniz yaşamını, kıyı balıkçılığını ve Teos’un çevresel dengesini daha da bozacaktır. Seferihisar’ın “Cittaslow” unvanına yakışır şekilde gelişebilmesi için, beton projeler yerine doğaya uyumlu, sürdürülebilir çözümler hayata geçirilmeli.

Seferihisarlıların çağrısı

Orhanlı’nın tarım mirası, Teos’un tarihsel zenginliği ve Sığacık Körfezi’nin eşsiz doğası bizim bir parçamızdır.

Doğaya, tarihe, kültüre sahip çıkmak insanı yaşatır. Jeotermal, çevre kirliliği, doğa talanı ve Marina’nın büyütülmesini engelleyerek, Teos’un antik taşlarına kadar uzanan bu eşsiz miras koruyalım!

Hadi hayırlısı…