Şemdinli'ye 20 kilometre uzaklıktaki Kayalar köyünde dedelerinden kalma geleneği günümüzdeki de sürdüren gençler, bu kış mevsiminde de dişbudak ağacından kendi imkanlarıyla hazırladıkları tahtaları yanlarını alıp 3 kilometre yürüyerek bin 700 rakımlı Beran Tepesi’ne çıktı. Gençler, zirvede kısa bir mola verdikten sonra tahtayı, kayış ve iple ayaklarına sabitleyip kayarak köyün yakınına kadar indi.

GENÇLERLE BİRLİKTE KAYDI

Gençlerle birlikte kayak yapan 12 çocuk babası Bekir Avcı (60), dedelerinden kalma geleneği günümüzde de sürdürdüklerini belirterek, "Her kış mevsimi kendi yaptığımız tahta kayaklarımızla kayıyoruz. Tüm kayakseverleri buraya davet ediyoruz. Köyümüze kayak merkezi istiyoruz. Burası kayak yapmaya çok elverişli bir yer. Ben de gençlerle birlikte kayarken zevk alıyorum. 20 yaşımdan beri tahtalarla yaptığımız kayaklarla Beran Tepesi’ne çıkıp karda kayak yapıyoruz. Yaklaşık bir saat yürüyerek tepeye ulaşabiliyoruz. İnişimiz de 2 dakika sürüyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelsinler tahta kayaklarla kayak yapmanın zevkini yaşasınlar" dedi.

‘BURAYA KAYAK MERKEZİ YAPILMASINI İSTİYORUZ’

Komşu Olgunlar köyünde ortaokulda fen bilimleri öğretmeni olan Hüsamettin Eren(32) ise “Bu köyde 7’den 70’e herkes tahtalarla kayak yapıyor. Köyün gençleri burada eğlenceli vakit geçiriyor. Kışın tek sosyal aktivitemiz tahta kayaklarla tepelere çıkıp karda kayak yapmak oluyor. Dişbudak ağacında yaptığımız bu tahta kayaklarla bu geleneği yaygınlaştırmak istiyoruz. Yüksekova ilçesinde milli sporcularımız var. Bu bölgenin gençleri çok yetenekli. İmkan verildiği zaman büyük başarılar elde ediyorlar. Buraya bir kayak merkezinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.