MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinin şekillendiği 2023 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacağını hatırlatarak, toplantıdan çıkacak kararların hayırlı olmasını diledi.



Aktürk, TSK'nın, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini artan şiddetle ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 942'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne ise 38 bin 285'e ulaşmıştır. Başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de, şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir" dedi.



'YASA DIŞI YOLLARLA SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN 210 ŞAHIS YAKALANDI'



Yasa dışı geçişleri engellemek adına sınır güvenliği konusunda alınan tedbirlerin devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde, geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir. 3 bin 132 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 468 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 347'si teröristtir. 131 bin 944 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, ayrıca son bir haftada icra edilen operasyonlarda 139 kilogram uyuşturucu ve 1 adet silah ele geçirildiğini, yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 631 kilogram uyuşturucu, 1051 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 24 adet muhtelif silah ele geçirildiğini aktardı.



'TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN 2 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'



Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken, diğer taraftan bölgede teröristlerin gerçekleştirdiği saldırılara da karşılık verildiğini belirten Aktürk, "Nitekim son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 83 olurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 699'a ulaşmıştır" dedi.



Aktürk, TSK'nın yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de sürdürdüğünü aktararak, bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren 13'ü NATO, 6'sı milli, 23'ü davet ve 7'si özel olmak üzere toplam 49 tatbikat icra edildiğini bildirdi.



'ŞİLE'DE 28 ADET TOP MERMİSİ TESPİT EDİLDİ'



Aktürk ayrıca, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmatlara ilişkin bilgi vererek, "29 Temmuz'da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk Plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cisim bulunduğu rapor edilmiş, bölgeye sevk edilen Su Altı Savunma (SAS) komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2'nci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığına getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir" diye konuştu.



Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş) öz kaynakları ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) iş birliğiyle yürütülen ‘Hilal’ projesi ile yurt dışından tedarik edilen C-4 patlayıcısının üretim yeteneği kazandırıldığını, bu sayede uluslararası askeri standartlara uygun, yerli ve milli C-4 üretiminin Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda gerçekleştirileceğini de söyledi.

TSK'nın doğal afetlerle mücadele çalışmalarının ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü dile getiren Aktürk, bu çerçevede 4 uçak ve 49 helikopter ile şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.



'ŞİLE'DE TEHDİT OLUŞTURAN BİR DURUM YOK'



Öte yandan bakanlık kaynakları, Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen top mermilerinin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun da bulunmadığını aktardı.



'DEDEAĞAÇ'TAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'



Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin son duruma ilişkin ise kaynaklar, ABD tarafından somut adımlarla olumlu sonuçların beklendiğini bildirdi. Fransa'nın Dedeağaç'ı kullanmak üzere Yunanistan ile görüştüğü iddiasına ilişkin ise kaynaklar, bölgede meydana gelen tüm gelişmelerin savunma ve güvenlik açısından yakından takip edildiğini, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.