İstanbul Basket Gelişim Merkezinde, Anadolu Efes'in karşısına çıkan Karşıyaka, mücadeleden 99-96 yenik ayrıldı.

Karşıyaka maçı kaybetmesine rağmen çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ufuk hocamızın takımları, her zaman iyi mücadele eder, pes etmez ve maçı bir şekilde son topa kadar taşır! Bunu daha önceki senelerde oynattığı basketboldan biliyoruz. Bizi bir daha şampiyon yapacak hoca varsa, bu hoca Ufuk Sarıca'dan başkası olamaz. Bütün taraftarımız adına, kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki bizim hocamızsın.

Bu satırları, kaybettiğimiz bir maç sonrası yazıyorum! Bence bir basketbol hocasının kaybedilen bir maç sonrası övgü alması, hocanın değerini bir kez daha ispatlıyor. Son dakikalarda 90-94 öne geçmeyi başardık. Bu bölümde Efes çok şanslıydı. Zor isabetler buldular ve maçı kazandılar.

Efes gibi bir Avrupa devine, kendi sahasında 96 sayı atmak, çok önemli bir gösterge. Boutsielle'in takımdan ayrılmasıyla, pivot pozisyonunda zorlanacağımız aşikardı. Ama gerek Muhsin Yaşar, gerekse Efe Demirel, bu pozisyonda çok gayretli oynadılar. Muhsin Yaşar sayı yükünü de sırtladı. Ufuk hocamızın elinde, sınıf atlayanlar listesine adını yazdırdı.Maçın sonunda diri kalabilseydi. Maçın yıldızı kendisiydi. Fenerbahçe maçının yıldızı olacağını düşünüyorum. Efe Demirel müthiş bir cevher. Fiziği mükemmel. Fundamentali yerinde. Çevre kontrolü ve orta mesafe şutunu geliştirmeli. Savunma direnci de yüksek. Şimdi alacağı süreler de arttı. Kendini geliştirmesi adına altın tepside bir fırsat geldi. Kendisine bir abi nasihati, sadece basketbola odaklan. Çok büyük oyuncu olabilirsin. Ama çok fazla çalışman şart.İki iyi maç oynasın. Özgüveni gelince, kalan sezonu çok çok iyi oynamasını bekliyorum. Kenan Sipahi tam bir eurolig oyuncusu gibi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum. Devamını bekliyorum. McCollum bildiğiniz gibi. Her zaman kalite. Webb ve Jefferson skorer oynadılar. Jefferson 4/5,Webb 5/6 üçlük isabeti ile dikkat çektiler. McDermott ve Russell bu maç biraz tutuk kaldılar.

Bu mağlubiyet çok önemli değil. Sonuçta bir lig maçı. Kazansaydık da sadece prestij açısından önemli olurdu. Efesli oyuncular müthiş bir motivasyon ile oynadılar. Kendilerini diskalifiye ettirecek kadar ağır motivasyon sebeplerini anlamakta güçlük çektik! Önemli olan Yunan takımı ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi tamam mı, devam mı? maçı! O maçta bu oyunu oynarsak, çok rahat kazanırız...

Tabi bu aralar konu Karşıyaka olunca, söz dönüp dolaşıp yönetime geliyor. Yeni gelen yönetime başarılar diliyorum. İşleri kolay değil. Ateşten gömleği kuşandılar. Bir iki takviye ile her branşta şampiyonluk gelebilir.Kahraman olabilirler.Tarihe geçebilirler. İlk hedef mutlaka takımları bir arada tutmak olmalı. Gayretli olunursa, sponsor bulunacağına eminim.

Göğsünde Atatürk'ün verdiği, ay yıldız bulunan kulübümüzün güzel günlere yürüdüğüne inanıyorum.

Sevgi ve Saygılarımla...