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İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Narlıdere Tenis Kulübü’nün temel atma töreni sonrası basın mensuplarına İçişleri Bakanlığı'nın Osmanlı Devleti'ne ve son padişahı Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Soyer, "Bu gösteriyor ki yerel seçimler yaklaşırken iktidar, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde daha büyük baskı kuracak, daha sert tedbirler almaya çalışacak. Bu işin bir yanı. Tabi ki buna pabuç bırakacak değiliz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey olamaz. Ama ikincisisi Mustafa Kemal Atatürk ve Nutku soruşturulma noktasına gelmiş boyutta. Bu Cumhuriyet'in yüzüncü yılında asla kabul edilemez. Asla. Bu anlaşılamaz bir durum. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk'ün Nutku sorgulanıyorsa, Atatürk'ü idama mahkum eden, suikasteler düzenleyen, Anadolu'da ilk savaş çıkarmaya çalışan saltanat Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutku'nda mahkum edilmişken bugün o saltanat sahiplerinin aleyhinde söylediklerimiz hakaret olarak algılanıyorsa bu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in 100 yıllık kazanımları için çok büyük bir üzüntü vesilesi. Çok üzücü. Kabul edilmesi, anlaşılması mümkün değil. Ama biliyorum ki Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı milyonlar bu memleketin banisi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e; onun rehberliğine her daim sahip çıkmaya devam edecekler. Her daim onun ışığından yaralanamaya devam edeceğiz. Bu saldırılara pabuç bırakmayız. Bu aslında iktidarın yerel seçim yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapacağı baskıların bir göstergesi. Öyle zannediyorum. Buna da pabuç bırakmayız. Bunlar asla kabul edilemez. Bunlar gerçekten akıl tutulması, insanın aklının almayacağı şeyler. 100 yıl sonra kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk'e sımsıkı sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İZBB Başkanı Tunç Soyer'e İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. İki müfettiş görevlendiren bakanlığın yazısında Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 16 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.