Fransa'nın köklü futbol kulüplerinden Bordeaux, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü ve iflas etti. Bu durum, kulübün profesyonel statüsünün iptal edilmesine ve tüm oyuncuların serbest kalmasına neden oldu.

Bordeaux, 2021-2022 sezonunda Ligue 1'den düştükten sonra geçtiğimiz sezon Ligue 2'de mücadele etti. Ancak mali sorunlar, kulübün bu sezon Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürülmesine yol açtı. Kulüp, Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen cezaya itirazını geri çekerek lig düşme yaptırımını kabul etti.

Son lig kupası 2009'dan

Bordeaux, son olarak 2008-2009 sezonunda Ligue 1'de şampiyon olmuş ve Fransa'nın futbol tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Kulübün başarıları arasında 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası bulunmaktadır.

Profesyonel statüten vazgeçildi

Sud Ouest'in haberine göre, Bordeaux profesyonel statüsünden vazgeçtiğini Fransa Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu karar, kulübün tüm oyuncularının sözleşmelerinin feshedilmesine ve tesislerinin kapatılmasına neden olacak. Bordeaux'un iflası, yaklaşık 70 genç oyuncunun eğitim gördüğü tesislerin kapatılması anlamına geliyor.

Kulüp çalışanları serbest bırakıldı

Teknik direktör Albert Riera'nın da sözleşmesi feshedilecek. Eski Galatasaraylı futbolcu Riera, Bordeaux'un başında bulunuyordu. Oyuncuların serbest kalması, birçok futbolcunun yeni kulüpler aramasına yol açacak.