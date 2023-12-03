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Olay, akşam saatlerinde İzmit Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde 4 katlı binanın ikinci katında oturan M.Y. ile damadı Mustafa S. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ile kardeşi Osman S.'ye ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Mustafa S. ve Osman S. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kayınpeder M.Y.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.