İSTANBUL (AA) - TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün (IDFC) İstanbul'daki "Yönetim Komitesi Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Batı Afrika Kalkınma Bankası (BOAD), Kolombiya Dış Ticaret Bankası (Bancoldex), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) gibi uluslararası kalkınma kuruluşlarının üst yöneticileri (CEO) katıldı.

Temelleri 2011'de TSKB'nin de aralarında bulunduğu üyeler tarafından bankanın İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında atılan IDFC, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları", "Paris İklim Anlaşması ve Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi" ile uyum kapsamında üye kurumlar arasındaki işbirliğini hedefleyen bir oluşum olarak çalışmalarını yürüten IDFC, dış kurumlarla da aktif olarak etkileşimde bulunuyor.



Ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma finansmanı kurumları arasında stratejik işbirliğinin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma bankacılığı alanında liderliğin sürdürülmesi IDFC'nin odak alanlarını oluşturuyor..



Yönetim Komitesi Toplantılarında, üye ülkelerin ortak hedefleri kalkınma bankacılığı perspektifinden ele alınırken bu toplantılarda öne çıkan temalar "Finance in Common" gibi uluslararası platformlarda tartışılarak ülkelerin stratejik yol haritalarının belirlenmesine zemin hazırlıyor.

Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya dünyanın farklı bölgelerinden toplamda 26 üyesi bulunan IDFC'nin yönetim kurulunda 13 üye bulunuyor. 2011-2016 arasında KfW, 2017-2023 döneminde ise AFD tarafından yürütülen IDFC sekretaryası başkanlığında 2023'te değişikliğe gidilerek BOAD (Afrika) ve Bancoldex’in (Latin Amerika) eş başkan olduğu ikili bir sisteme geçildi.

Kurulduğundan bu yana ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen IDFC Yönetim Komitesi Toplantısında ayrıca, kulübün küresel stratejik yol haritası ve gündeminin yanı sıra TSKB'nin Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve kapsayıcı kalkınma alanında önemli finansal paydaşları olan üye bankalarla ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi değerlendirildi.

- "Küresel farkındalığı artırarak iş birliğini güçlendireceğine inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, toplantıyı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda sürdürülebilirlik hedeflerine katkılarını büyütecek stratejik bir fırsat olarak değerlendirdi.



Bilgiç, toplantının "iklim finansmanı", "sürdürülebilir kalkınma hedefleri uyumu", "cinsiyet eşitliği", "kalkınma için dayanışma ve biyoçeşitlilik" gibi kritik konuları ele alarak bu alanlardaki işbirliğini ve deneyim paylaşımını artırmayı hedeflediğini aktardı.

IDFC gibi önemli bir zeminde Türkiye'yi temsil ederken kapsayıcı kalkınma prensibiyle küresel ölçekte etkili çözümler geliştirmeye devam etiklerini vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"IDFC üyeleri olarak, bu konuda ortaya koyduğumuz uzun soluklu çalışmalarımızın ve taahhütlerimizin küresel farkındalığı artırarak işbirliğini güçlendireceğine inanıyorum. IDFC'nin 2024'te yapılacak 'Finance in Common Zirvesi'ne katılımı ve cinsiyet eşitliği deklarasyonu imzacıları ile devam eden iş birliği toplantıları da bu alandaki ilerlemelerle gelecek hedeflerinin belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Hedeflerimiz doğrultusunda ölçülebilirlik ve şeffaflık prensipleri kapsamında, IDFC bünyesinde benimsediğimiz SKA Haritalandırma gibi yaklaşımlar ve iklim değişikliği odağındaki faaliyetlerde aktif olarak yer almamız bu alanlardaki çalışmalarımızı derinleştiren etmenler oldu. Kapsayıcılık anlayışıyla çalışan bir kurum olarak, AFD ve BICE ile beraber eş koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'nda da aktif bir şekilde rol almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar, Frankfurt School of Finance and Management (FSFM) ile 2021 yılında yürüttüğümüz ve IDFC için toplumsal cinsiyet eşitliği odağında hazırlanan yol haritası “IDFC Collective Roadmap” ve bu doğrultudaki ilk aksiyon planı olan 'Gender Finance Mapping' gibi somut katkılar sağladık."



- "Gereklilikleri yerine getirme sorumluluğumuzu yeniden teyit etmemize olanak tanıyor"

Bancoldex Başkanı ve IDFC eş başkanı Javier Diaz Fajardo da "Bu toplantı, kalkınma bankaları olarak üstlendiğimiz rollerde ilerlememize ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yönünde ana aktörler olarak gereklilikleri yerine getirme sorumluluğumuzu yeniden teyit etmemize olanak tanıyor" açıklamasında bulundu.

BOAD Başkanı ve IDFC eş başkanı Serge Ekue ise küresel finansal yapıdaki reform çağrısının, daha fazla finansal kaynak sağlaması ve Afrika'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması noktasında kritik bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Ekue, "G20 sermaye yeterlilik çerçevesi, 'Çok Taraflı Kalkınma Bankaları'nı bilanço optimizasyonuna ve ülkelere destek olmak için daha fazla finansman sağlamaya teşvik ediyor. Çalışma grupları aracılığıyla üyeler tarafından yürütülen ortak eylemlerin ilerleyişine ilişkin verimli tartışmaların yaşanmasını merakla beklediğim bu toplantı aynı zamanda, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği odaklı SKA'ların gerçekleştirilmesine yönelik finansman zorluklarının ele alınması için de daha iyi bir iş birliğine duyulan ihtiyacı vurguluyor." ifadelerini kullandı.



IDFC Yönetim Komitesi Toplantısı'nda, Paris İklim Anlaşması'yla uyumlu olarak "İklim Finansmanı", "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uyumu", "Cinsiyet Eşitliği", "Biyoçeşitlilik" ve "Kalkınma İçin İş Birliği" konuları da ele alındı.