Seferihisar’da geçtiğimiz dönemde yaşanan orman yangını, bölge halkının yüreğinde derin izler bıraktı. Doğanın ve yaşamın yeniden filizlendiği bu zorlu süreçte, yaşananları belgelemek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti anlamlı bir adım atıyor. Cemiyet, yangının acısını, dayanışmasını ve umut dolu yeniden doğuşunu yansıtacak bir fotoğraf sergisi organize ediyor.

SEFERİHİSAR GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“Yangının Tanığı Kareler” Fotoğraf Sergisine Davet Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti olarak, hepimizin yüreğini yakan yangının acısını, dayanışmasını ve yeniden doğuşunu fotoğraflarla anlatmak istiyoruz. Bu yüzden “Yangının Tanığı Kareler” adını verdiğimiz bir fotoğraf sergisi hazırlıyoruz.

Yangın sırasında çektiğiniz kareleri ya da yangından sonra yaşananları, yeniden filizlenen hayatı gösteren fotoğraflarınızı bu sergide görmekten mutluluk duyarız. Amacımız, hem yaşanan zorlukları hem de birlikte verdiğimiz mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak.

Bu sergi sadece bir fotoğraf sergisi değil, aynı zamanda Seferihisar’ın hafızası olacak. Acıyı, direnci ve umudu bir araya getiren bu yolculukta herkesi yanımızda görmek istiyoruz.

Siz de tanık olduğunuz anları bizimle paylaşın, bu hikâyenin parçası olun.

KATILIM KOŞULLARI:

Fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olmalıdır.

Çekim tarihi ve yeri mutlaka belirtilmelidir.

Son teslim tarihi: 14 Eylül 2025

Fotoğraflarınızı ve başvurularınızı şu adrese gönderebilirsiniz: [email protected]